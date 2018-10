Giro di Lombardia | Pinot e Nibali | lo spettacolo del cuore

Giro di Lombardia - a Como trionfa Pinot davanti a Nibali : Delude il campione del mondo, Alejandro Valverde, che perde contatto dalla testa sul Muro di Sormano. Il primo attacco importante avviene sul Muro di Sormano, con lo scatenato Roglic. La sua ...

Pinot batte Nibali e vince il Giro di Lombardia : Terzo a 43' Teuns, quindi Uran, Wellens, Ion Izagirre, Majka e Pozzovivo con lo stesso tempo, poi Daniel Martin a 48', George Bennett a 1'22' e solo 11º l'attesissimo campione del mondo Valverde ...

Giro di Lombardia 2018 - Vincenzo Nibali un esempio per i giovani. Il cuore dello Squalo oltre una condizione non eccelsa : Col cuore più che con le gambe, con la grinta più che con la birra in corpo, con la generosità e con la classe più che con la brillantezza dei giorni migliori. Vincenzo Nibali ha impartito l’ennesima lezione non solo di ciclismo ma di vita alle nuove generazioni, è un esempio per i giovani, un’icona indelebile dello sport italiano, un uomo capace di giganteggiare in sella a una bicicletta e di scrivere pagine indelebili di storia. La ...

Dal secondo posto al Lombardia al Giro 2019 - a tutto Nibali : “futuro? Sono arrivate delle offerte - ma…” : A tutto Vincenzo Nibali: le parole dello Squalo dello Stretto dopo il secondo posto a Il Lombardia Un Vincenzo Nibali eroico, oggi a Il Lombardia: lo Squalo dello Stretto ha tenuto duro fino alla fine, ma è dovuto arrendersi a Thibaut Pinot, vincitore della Classica delle Foglie Morte. Sul traguardo di Como, però, gli applausi Sono tutti per il messinese della Bahrain Merida, che nonostante fosse stato raggiunto dal gruppetto, è riuscito ...

Ciclismo - Pinot vince il Giro di Lombardia. Nibali sfiora l impresa è secondo : Al campione del mondo Valverde ricorda l'arrampicata del finale a Innsbruck, ma il campione del mondo forse ha esagerato in celebrazioni. A 50 km dall'arrivo è già fuori gioco, come anche Bardet, per ...

Giro di Lombardia - vince Pinot su Nibali : Roma, 13 ott., askanews, - Il francese Thibaut Pinot ha vinto l'edizione 2018 del Giro di Lombardia, ultima Monumento della stagione. Il portacolori della Groupama FDJ ha preceduto sul lungolago di ...

Vincenzo Nibali - Giro di Lombardia : “Ho corso col cuore. Mercato? Sono arrivate offerte - vedremo. E sul Giro d’Italia 2019…” : Vincenzo Nibali è stato semplicemente meraviglioso al Giro di Lombardia 2018, lo Squalo si è inventato una delle sue proverbiali azioni e ha corso da autentico campione qual è: l’attacco sul Muro di Sormano insieme a Thibaut Pinot e la lunga fuga successiva insieme al francese, a Bernal e a Roglic hanno scaldato tutto il pubblico presente, il fenomeno siciliano ha sognato anche a vittoria ma sul Civiglio si è dovuto arrendere al ...

Giro di Lombardia : vince Pinot - ma Nibali è tornato : Lo Squalo dello Stretto è tornato. La notizia che tutta l’Italia ciclistica attendeva è arrivata. vincenzo Nibali e nuovamente il corridore da battere, in ogni gara, che sia corsa a tappe o grande classica. Purtroppo il francese Thibaut Pinot ci ha preso alla lettera e lo ha battuto, staccandolo e andando a vincere il Giro di Lombardia. Il Mondiale di Innsbruck era un miraggio, e forse lui stesso ne era consapevole, le due settimane successive ...

Giro di Lombardia - trionfa Pinot davanti a Nibali - delude Valverde : Thibaut Pinot vince il 112esimo Giro di Lombardia, 5h53'22, e conquista la sua prima affermazione in una Classica Monumento. Secondo Vincenzo Nibali, arrivato a 32' e staccato dal francese a 14 ...

Ciclismo - Giro di Lombardia : Pinot stacca Nibali e trionfa : Momento d'oro per il francesce che stacca lo Squalo a 13km dal traguardo e va a vincere in solitaria a Como

Giro di Lombardia - Thibaut Pinot : “La vittoria più bella - qualcosa di magnifico. Attaccare con Nibali era un obbligo” : Thibaut Pinot ha vinto il Giro di Lombardia 2018, Classica Monumento che conclude la stagione del grande ciclismo internazionale. Il francese si è imposto sul traguardo di Como al termine di una giornata da assoluto protagonista: ha attaccato sul durissimo Muro di Sormano insieme a Vincenzo Nibali e poi ha staccato lo Squalo sull’ascesa di Civiglio involandosi in solitaria verso il Lungo Lago. Il transalpino della FDJ ha conquistato la sua ...

Albo d’oro Giro di Lombardia : Thibaut Pinot conquista la 112ma edizione : Il francese Thibaut Pinot ha conquistato la 112ma edizione del Giro di Lombardia. Il 28enne della Groupama-FDJ ha dominato la corsa, staccando un coraggioso Vincenzo Nibali sulla salita di Civiglio e trionfando in solitaria sul traguardo di Como. Pinot fa sua per la prima volta in carriera la Classica delle Foglie Morte, dopo il terzo posto nel 2015 e il quinto dello scorso anno. Un corridore transalpino torna così sul gradino più alto del podio ...

Thibaut Pinot ha vinto la 112ª edizione del Giro di Lombardia : Il ciclista francese Thibaut Pinot, capitano della Groupama-FDJ, ha vinto la 112ª edizione del Giro di Lombardia, l’ultima “classica monumento” della stagione ciclistica internazionale. Pinot ha tagliato il traguardo in solitaria dopo 241 chilometri corsi da Bergamo a Como. Ha staccato di circa The post Thibaut Pinot ha vinto la 112ª edizione del Giro di Lombardia appeared first on Il Post.

Giro di Lombardia 2018 : vince Thibaut Pinot. Battuto Vincenzo Nibali : Thibaut Pinot vince il Giro di Lombardia 2018. Il francese della Fdj è arrivato da solo sul traguardo di Como. Il transalpino ha preceduto un grande vincenzo Nibali, che chiude secondo a una trentina ...