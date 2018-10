Giro di Lombardia 2018 | Thibaut Pinot riporta la Francia al successo dopo 21 anni 2° uno

Diretta / Giro di Lombardia 2018 : vincitore Thibaut Pinot - Vincenzo Nibali fantastico secondo! : Diretta Giro di Lombardia 2018 streaming video e tv: Thibaut Pinot vincitore dell’ultima grande classica della stagione del ciclismo su Vincenzo Nibali (oggi 13 ottobre)(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Diretta / Giro di Lombardia 2018 streaming video e tv : Umberto Orsini primo al GPM del Ghisallo! : Diretta Giro di Lombardia 2018 streaming video e tv: percorso, orario e vincitore dell’ultima grande classica della stagione del ciclismo (oggi 13 ottobre)(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 14:54:00 GMT)

LIVE Giro di Lombardia 2018 in DIRETTA : la corsa entra nel vivo. Nibali e Moscon per far sognare l'Italia : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018 : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti. ...

DIRETTA / Giro di Lombardia 2018 streaming video e tv : ai piedi del Ghisallo - si entra nel vivo! : DIRETTA Giro di Lombardia 2018 streaming video e tv: percorso, orario e vincitore dell’ultima grande classica della stagione del ciclismo (oggi 13 ottobre)(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 14:11:00 GMT)

LIVE Giro di Lombardia 2018 in DIRETTA : la corsa entra nel vivo. Nibali e Moscon per far sognare l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018, Classica Monumento che sostanzialmente chiude la stagione del grande ciclismo. La corsa sta per entrare nel vivo, lo spettacolo è assicurato come da tradizione in questo imperdibile appuntamento di inizio autunno che regala le ultime emozioni dell’anno a tutti gli appassionati pronti a scaldarsi con la Classica delle Foglie Morte. Percorso davvero molto duro per una delle ...

Diretta / Giro di Lombardia 2018 streaming video e tv : in calo il vantaggio della fuga : Diretta Giro di Lombardia 2018 streaming video e tv: percorso, orario e vincitore dell’ultima grande classica della stagione del ciclismo (oggi 13 ottobre)(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 13:23:00 GMT)

DIRETTA / Giro di Lombardia 2018 streaming video e tv : il gruppo controlla - 4 italiani fra gli 8 fuggitivi : DIRETTA Giro di Lombardia 2018 streaming video e tv: percorso, orario e vincitore dell’ultima grande classica della stagione del ciclismo (oggi 13 ottobre)(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 12:20:00 GMT)

LIVE Giro di Lombardia : a Bergamo scatta la 'classica delle foglie morte' : 10.40 . Dopo 10 km percorsi, si ritira subito Pauwels, Dimension Data,, seguito poco dopo da Vliegen, Bmc,. 10.32 . Si parte: è iniziato il Giro di Lombardia 2018. Ci siamo. Tra poco, alle 10.30 ...

Ciclismo - Giro di Lombardia : percorso - altimetrie e favoriti : Giro di Lombardia, Nibali e Moscon pronti a difendere i colori azzurri nella corsa che partirà da Bergamo sino a Como Ciclismo, è giunta l’ora del Giro di Lombardia, una corsa alla quale sopratutto i corridori nostrani tengono molto. Si partirà da Bergamo, sino ad arrivare in quel di Como. Nel mezzo 6 salite, alcune davvero ostiche tra cui Ghisallo e il muro di Sormano ed il Monte Olimpino con picchi del 9% di pendenza. Per quanto ...

LIVE Giro di Lombardia 2018 in DIRETTA : Vincenzo Nibali sogna il tris - che sfida a Valverde e Pinot! Moscon a caccia del colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018. La 112ma edizione della Classica delle Foglie Morte vedrà i migliori corridori del mondo sfidarsi su un percorso di 241 km da Bergamo a Como per conquistare l’ultima Classica Monumento della stagione. Sarà una corsa dura e selettiva nella parte finale con l’ascesa del Ghisallo, il durissimo Muro di Sormano, la salita di Civiglio e infine lo strappo di Monte Olimpino, ultima ...

Giro di Lombardia 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Si correrà oggi il Giro di Lombardia, giunto alla sua 112ma edizione. Anche quest’anno la “Classica delle Foglie Morte” sarà colma di campioni, i quali si sfideranno lungo i 241 km che porteranno da Bergamo a Como, con 5 salite, tra cui il durissimo Muro di Sormano, ed un dislivello di circa 2000 metri. Non è improbabile che a giocarsi la vittoria saranno gli stessi protagonisti del Mondiali, considerata la difficoltà del ...

Giro di Lombardia 2018/ Streaming video e diretta tv : orario - percorso e vincitore (oggi 13 ottobre) : diretta Giro di Lombardia 2018 Streaming video e tv: percorso, orario e vincitore dell’ultima grande classica della stagione del ciclismo (oggi 13 ottobre)(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 04:10:00 GMT)

Ciclismo - Giro di Lombardia : ecco l'elenco completo dei partenti : ... 72 Bonnet, 73 Gaudu, 74 Ladagnous, 75 Reichenbach, 76 Roy, 77 Vincent Israel Cycling Academy : 81 Hermans, 82 Andemeskel, 83 Diaz, 84 Neilands, 85 Niv, 86 Plaza, 87 Goldshtein Festival dello Sport, ...

Giro di Lombardia 2018. Percorso - orari tv e favoriti : Partenza alle 10.30 da Bergamo, arrivo a Como. Ghisallo e Muro di Sormano, poi il Civiglio: Percorso durissimo, come sempre. favoriti Valverde, Uran, Pinot, Bardet e Yates. Ma occhio a Nibali e Moscon