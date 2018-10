Giro di Lombardia 2018 | Fabio Aru 54° ad oltre 8 minuti Prosegue la stagione da incubo

oasport

: Thibaut #Pinot @ThibautPinot trionfa su #Nibali al #GirodiLombardia! Ma @vincenzonibali è un gigante: straordinaria… - Gazzetta_it : Thibaut #Pinot @ThibautPinot trionfa su #Nibali al #GirodiLombardia! Ma @vincenzonibali è un gigante: straordinaria… - Gazzetta_it : #GirodiLombardia, #Nibali: “Ho usato la testa”. #Pinot: “La vittoria più bella” - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Giro di Lombardia: Nibali cede solo nel finale vince Thibault Pinot -

(Di sabato 13 ottobre 2018)Aru ha deciso di non chiudere lacon largo anticipo come poteva consigliare la sua precaria condizione di forma ma ha scelto di presentarsi al via deldi, l’ultima Classica Monumento dell’anno. Il Cavaliere dei Mori non è però riuscito ad andarela 54^ posizione addi ritardo dal vincitore Thibaut Pinot. Un risultato che poco aggiunge al disastrosodel sardo, protagonista di unadache bisognerà dimenticare al più presto: si è ritirato ald’Italia a causa di problemi fisici e di una preparazione non all’altezza, aveva scoperto di soffrire di alcune intolleranze alimentari e si era presentato alla Vuelta di Spagna dove però non ha ottenuto risultati di rilievo chiamandosi così fuori anche dai Mondiali di Innsbruck. Il capitano della UAE Emirates ha provato a rimontare in sella per questi ...