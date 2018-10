Giornate FAI d’autunno Milano Porte aperte anche a Palazzo Marino

Giornate FAI d’Autunno : sabato e domenica aperto al pubblico il Palazzo dell’Aeronautica : sabato 13 e domenica 14 ottobre, il Palazzo dell’Aeronautica a Roma sarà aperto straordinariamente al pubblico dalle 10:00 alle 18:00 nell’ambito delle “Giornate FAI d’Autunno” del Fondo Ambiente Italiano, iniziativa organizzata con la collaborazione della Commissione Europea in Italia ed il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la promozione e la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico del Paese. L’edificio ...

Giornate FAI a Ragusa rinviate per maltempo : Le Giornate Fai 2018 in programma il 13 e 14 ottobre a Ragusa sono state rinviate per l'allerta meteo arancione della Protezione Civile.

L’INGV partecipa alle Giornate FAI d’Autunno 2018 : Sabato 13 e domenica 14 ottobre tornano le Giornate del Fondo Ambiente Italiano (FAI) d’Autunno. L’evento nasce con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano e vede la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). In 250 città italiane apriranno al pubblico 660 siti solitamente non visitabili, con 3.800 volontari pronti ad accompagnare i visitatori attraverso 150 ...

L'itinerario "L'acqua alle radici di Albenga" per le Giornate FAI d'Autunno : Il Gruppo FAI Giovani Albenga-Alassio vi ricorda che per questa edizione delle giornate FAI d'Autunno ha curato L'itinerario "L'acqua alle radici di Albenga" che prevede l'apertura di 9 beni tra cui ...

Giornate FAI d’autunno : il 14 ottobre il Centro Visite della Riserva Statale “Monte Velino” accoglierà il pubblico : Domenica 14 ottobre il Centro Visite della Riserva Naturale Orientata Statale del Monte Velino, a Magliano de’ Marsi, accoglierà il pubblico del Fondo Ambiente Italiano, nell’ambito della manifestazione a carattere nazionale “Giornate FAI d’autunno”, con l’evento denominato “Facciamo visita al signore del vento: il grifone”. Dalle ore 9:30 alle ore 17:00, gli esperti ecologi ed interpreti ambientali del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel ...

Giornate FAI d’autunno 2018 - il meglio da vedere : Venezia Casa MasieriValva, Villa d'AyalaBologna, Canale delle MolineBologna, Palazzo ZaniCatania, Biblioteca Ursino RecuperoRoma, Treno presidenzialeBorgo di DozzaRoma, Ala MazzonianaNapoli, Giardino e Ipogeo di BabukParma, Certosa di san GirolamoTornano le Giornate Fai d’Autunno, quest’anno in programma sabato 13 e domenica 14 ottobre. Come ormai da tradizione, tantissimi saranno i siti aperti al pubblico: 660 luoghi in tutta Italia ...

Giornate FAI d'autunno in Liguria. Ecco tutti gli appuntamenti : Un weekend in cui soffermare lo sguardo, spesso sfuggente e distratto, sulle bellezze poco conosciute e inaccessibili del nostro Paese, grazie agli itinerari tematici e alle aperture speciali proposti ...

Giornate FAI - Bari apre il Teatro Margherita - unico in Europa costruito su palafitte : Grazie a questo incontro, che scopre l'acqua nell'arte, nella musica, nella letteratura, nella scienza e nella salute, noi riveliamo le nostre storie, le bellezze del nostro territorio, perché ...

FAI Giornate d’Autunno : a Milano - Napoli e Roma tanti monumenti aperti al pubblico : Le Giornate del FAI d'Autunno nel weekend del 13 e 14 ottobre aprono le porte di oltre 660 siti del nostro patrimonio storico e culturale solitamente non accessibili al pubblico, permettendoci di scoprire le meraviglie del nostro paese attraverso itinerari tematici insoliti in 250 città italiane. Da Milano a Roma, passando per Napoli ecco gli appuntamenti imperdibili.Continua a leggere

Giornate FAI d'Autunno il 13 e 14 ottobre : ecco i luoghi aperti a Varese : Varese, 11 ottobre 2018 - Alla scoperta dei tesori della Lombardia "nascosta" con le Giornate Fai d'Autunno 2018 . Le bellezze poco conosciute e inaccessibili della nostra regione protagoniste nel ...

Giornate FAI d'Autunno il 13 e 14 ottobre : ecco i luoghi aperti a Mantova : Mantova, 11 ottobre 2018 - Alla scoperta dei tesori della Lombardia "nascosta" con le Giornate Fai d'Autunno 2018 . Le bellezze poco conosciute e inaccessibili della nostra regione protagoniste nel ...

Giornate FAI d'Autunno il 13 e 14 ottobre : ecco i luoghi aperti a Lodi : Lodi, 11 ottobre 2018 - Alla scoperta dei tesori della Lombardia "nascosta" con le Giornate Fai d'Autunno 2018 . Le bellezze poco conosciute e inaccessibili della nostra regione protagoniste nel ...

Giornate FAI d'Autunno il 13 e 14 ottobre : ecco i luoghi aperti a Pavia : Pavia, 11 ottobre 2018 - Alla scoperta dei tesori della Lombardia "nascosta" con le Giornate Fai d'Autunno 2018 . Le bellezze poco conosciute e inaccessibili della nostra regione protagoniste nel ...

Giornate FAI d'autunno - a Bari apre il cantiere del teatro Margherita : visite al foyer e all'ingresso : In occasione delle Giornate Fai d'autunno 2018 in programma sabato 13 e domenica 14 ottobre, la delegazione di Bari aprirà al pubblico il teatro Margherita rilanciando l'invito di lasciarsi ...