Giorgetti | Salvini leader di una forza sovranista E così scatena l' ira di FI

Giorgetti e Buffagni - la fatica di far capire i numeri a Salvini e Di Maio : Ad unire Giancarlo Giorgetti e Stefano Buffagni non è solo il loro domicilio attuale a Palazzo Chigi ma la fatica quotidiana di far capire ai loro rispettivi danti causa, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, quei fastidiosi “numerini” con cui ogni governo è costretto a fare i conti...

Lega - la fronda contro Matteo Salvini : Giorgetti - Brambilla e Garavaglia per la manovra : A Palazzo Chigi si è tenuta una riunione con Matteo Salvini , il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti , il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia e il consigliere del leader ...

Il Def perde otto voti al Senato : Salvini e Giorgetti "disertano" : Tutti da definire anche i tempi della messa a regime dei provvedimenti, fermo restando che la scadenza politica delle elezioni europee finirà per fare da catalizzatore. Una indicazione arriva dal ...

Manovra - sì al Senato senza Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti : un messaggio della Lega? : La Lega è davvero convinta della Manovra? Forse no. Il sospetto viene osservando il via libera al Senato e Camera alla risoluzione della maggioranza alla Nota di aggiornamento al Def . A Palazzo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - retroscena di Augusto Minzolini : 'Sono dei kamikaze - lo sfogo di Giorgetti' : ... esprime il senso di stupore misto a terrore che i tradizionali attori della politica italiana , Forza Italia, Pd, ma anche il presidente Sergio Mattarella , provano di fronte allo schema o-la-va-o-...

Giancarlo Giorgetti - l'incontro con Mario Draghi : le voci sul piano di Salvini per fermare le follie M5s : Le follie grilline inserite in manovra rischiano di far pagare un prezzo carissimo all'Italia: le tensioni su mercato e spread stanno lì a dimostrarlo. E per quanto Matteo Salvini in pubblico difenda ...

Il decreto Salvini rivoluziona la giustizia sportiva. Giorgetti : 'Decide subito il Tar' : E' un mondo che deve dare un esempio all'esterno. I bilanci? D'ora in poi la certificazione non sarà affidata a un qualsiasi revisore, ma ad una società sotto vigilanza della Consob e che andrà ...

Giancarlo Giorgetti - la clamorosa vendetta del M5s : 'Di chi è l'uomo il vice di Matteo Salvini' : Lui, insieme al braccio destro Massimo Garavaglia , viceministro dell'Economia e leghista, era il mediatore nella durissima trattativa tra la maggioranza e il ministro Giovanni Tria .

Retroscena sulla Lega - Matteo Salvini : 'Sforiamo il bilancio come Macron'. Giancarlo Giorgetti : ' Impossibile' : E Matteo Salvini si è ritrovato costretto nel pomeriggio di ieri 26 settembre a riunire gli economisti leghisti e Giancarlo Giorgetti soprattutto dopo l'avvertimento del ministro dell'Economia ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - granata grillina : 'Fanno fuori Fratelli d'Italia. Si dice che Giorgetti...'. : Una bella granata , filo-grillina, gettata tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . È il Fatto quotidiano , il giornale più vicino al Movimento 5 Stelle , ad avvelenare i pozzi del centrodestra riferendo ...

Olimpiadi 2026 – Di Maio appoggia Giorgetti - Salvini dispiaciuto : le opinioni dei maggiori esponenti politici : Da Di Maio a Salvini: le opinioni dei più importanti esponenti politici sul caso Olimpiadi 2026 L’Italia nel caos dopo la bocciatura di Giorgetti alla candidatura italiana a tre per le Olimpiadi invernali 2026. Veneto e Lombardia non hanno però intenzione di gettare la spugna e cedere a questa decisione che in tantissimi non approvano. Le due regioni vogliono proseguire ed inseguire il loro sogno, anche senza il supporto del ...

Incontro Salvini-Berlusconi - Giorgetti : "Divergenze di vedute" : Tajani: "Non si è parlato di Rai, nessun accordo sui nomi". Presto nuovo Incontro con anche la Meloni che dice: "Già domani potrebbe essere un buon giorno per vedersi"

Giorgetti : differenze di vedute fra Salvini e Berlusconi : L'incontro di ieri sera tra Salvini e Berlusconi è stato cordiale ma permangono differenze di vedute. A rivelarlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. "Salvini e Berlusconi - dice l'esponente leghista a margine di un evento alla farnesina - si sono incontrati dopo tanto tempo. L'incontro è stato cordiale ma non con una perfetta coincidenza di vedute". ...