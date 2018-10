Ginnastica | Italia seconda in amichevole verso i Mondiali Che botto di Lara Mori | 13 8

Ginnastica - oggi l’Italia vola verso i Mondiali : amichevole in Germania. Mori capitana - torna Rizzelli - lotta per i body azzurri : Mancano 12 giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica e oggi l’Italia scenderà in pedana per l’ultimo test in preparazione alla rassegna iridata che si disputerà a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre). La nostra Nazionale disputerà un’amichevole contro Germania, Francia e Svizzera a Russelheim: in terra teutonica rivedremo all’opera le azzurre che non gareggiano da due mesi (Europei di Glasgow ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia verso i Mondiali - le convocate per l’amichevole in Germania. Ci sono Mori e Rizzelli - out Meneghini : L’Italia si sta preparando ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale disputerà un quadrangolare di preparazione previsto a Russelheim (Germania) contro le padrone di casa, Francia, Svizzera. Enrico Casella ha diramato le convocazioni per la gara di sabato 13 ottobre: Martina Basile Caterina Cereghetti Irena Lanza Lara Mori Sara Ricciardi Martina ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia si lancia verso Doha - prima un’amichevole in Germania. Quali azzurre in Nazionale? Tra ritorni e infortuni : Mancano soltanto 17 giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. L’Italia si sta preparando alla rassegna iridata che metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (saranno assegnati alle tre squadre che saliranno sul podio nel team event), il DT Enrico Casella deve ancora diramare le convocazioni ufficiali per l’evento e a chiarire ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa la punta di diamante dell’Italia. Il fenomeno a caccia di medaglie : Giorgia Villa è pronta per incantare alle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. Il nome nuovo della Ginnastica artistica italiana ha tutte le carte in regola per fare la differenza e fare saltare il banco in quella che sarà la sua ultima grande gara internazionale tra le juniores prima dell’attesissimo passaggio tra le seniores dove sarà chiamata ad alzare ulteriormente ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia si prepara verso Doha con un’amichevole in Germania. Le azzurre convocate per il collegiale : L’Italia intensifica la sua corsa verso i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale, prima dell’appuntamento più importante della stagione che metterà in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (destinati alle squadre che saliranno sul podio), scenderà in pedana sabato 13 ottobre per affrontare Germania, Francia e Svizzera nel quadrangolare in ...

Ginnastica ritmica – Campionati del Mondo : l’Italia brilla a Sofia - medaglia d’oro per le azzurre nel misto : La Nazionale italiana ha conquistato ben tre medaglie da individualiste, uno storico oro nel misto e l’argento nel concorso all-around La Ginnastica ritmica italiana, in questi ultimi giorni, è tornata a far parlare di sé: in occasione dei Campionati del Mondo di Sofia, infatti, le Farfalle hanno conquistato ben tre medaglie da individualiste, uno storico oro nel misto e l’argento nel concorso all-around, che ha permesso alle ragazze di ...

Ginnastica ritmica : Italia - i migliori Mondiali di sempre! Farfalle alle Olimpiadi - Agiurgiuculese e Baldassarri nella leggenda : sei medaglie : I migliori Mondiali di sempre. Bastano poche parole per descrivere alla perfezione come si è comportata l’Italia nel corso della rassegna iridata di Ginnastica ritmica: alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) la nostra Nazionale è stata assoluta protagonista per l’intera settimana di gare e ha chiuso addirittura al secondo posto nel medagliere con sei allori complessivi (1 oro, 2 argenti, 3 bronzi), preceduta soltanto dalla Russia ma ...

Ginnastica ritmica - ITALIA CAMPIONESSA DEL MONDO! Le Farfalle spiccano il volo - tre palle e due funi dorate! Battuta la Russia : CAMPIONESSE DEL MONDO! Impresa stratosferica dell’ITALIA, le Farfalle confezionano l’ennesima magia della loro folgorante storia e trionfano nell’esercizio misto ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica che si sono appena conclusi alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). Le ragazze di Emanuela Maccarani, dopo aver conquistato l’argento nel concorso generale e l’annessa qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia insaziabile - bronzo ai cinque cerchi. Le Farfalle continuano a volare : L’Italia è insaziabile e conquista la medaglia di bronzo nella Finale di Specialità con i cinque cerchi ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Dopo l’argento strappato ieri nel concorso generale, con annessa qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le Farfalle non si sono accontentate alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) e sono andate alla caccia di nuove medaglie nelle prove non olimpiche. Le ragazze di Emanuela Maccarani sono ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 in DiRETTA : Italia di bronzo con i cinque cerchi! : OASport vi propone la DiRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 in DiRETTA : Italia di bronzo con i cinque cerchi! : Buongiorno e benvenuti alla DiRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Oggi domenica 16 settembre si chiudono i battenti alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria), andranno in scena le Finali di Specialità per i gruppi (prove non olimpiche): l’Italia va a caccia di un nuovo colpaccio dopo aver conquistato l’argento nel concorso generale e la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le Farfalle hanno le carte in regola per ...

Ginnastica ritmica - sorriso Italia : l’argento ai campionati mondiali di Sofia vale il pass per Tokyo 2020 : Il secondo posto ottenuto nell’all-around dei campionati mondiali di Sofia permette alle azzurre di qualificarsi per Tokyo 2020 Splendido risultato per la Nazionale Italiana di Ginnastica ritmica, le Leonesse infatti vincono uno splendido argento ai campionati mondiali di Sofia nell’all-around, chiudendo alle spalle della Russia e davanti alla Bulgaria. Un piazzamento che vale per le azzurre anche il pass per i Giochi Olimpici ...

VIDEO Italia strepitosa - argento ai Mondiali di Ginnastica ritmica : gli esercizi delle Farfalle - che volo verso le Olimpiadi : Alessia Maurelli, Anna Basta, Martina Centofanti, Letizia Cicconcelli, Agnese Duranti e Martina Santandrea hanno conquistato una pazzesca medaglia d’argento nel concorso generale ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. L’Italia ha così ottenuto la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie a due esercizi commoventi eseguiti dalle nostre Farfalla. Di seguito i VIDEO degli esercizi dell’Italia ai Mondiali 2018 di ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : graffio delle Farfalle d’Argento! Italia scatenata - si vola alle Olimpiadi 2020! Ci batte solo la Russia : Allacciate le cinture, si vola a Tokyo 2020: il biglietto per il Sol Levante può essere prenotato, l’Italia si è qualificata alla Olimpiadi con due anni di anticipo grazie a una prestazione meravigliosa confezionata ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica dove sono stati messi in palio i primi tre pass per la rassegna a cinque cerchi. Le Farfalle non hanno deluso le aspettative e hanno prontamente risposto presente nel concorso generale ...