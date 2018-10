GfVip 3 | Ilary Blasi non ha tagliato i capelli ma ha una Parrucca | La Conferma

Ilary Blasi - fuorionda imbarazzante al GfVip : «Sono rinc****» : di Emiliana Costa Ilary Blasi e il fuorionda imbarazzante al Grande Fratello Vip . Ieri sera la Capitana ha condotto come al solito la diretta del reality per quattro ore abbondanti. Verso la fine ...

GfVip : Altre Gaffe di Ilary Blasi durante la diretta! Risate in studio : La terza puntata del Gf Vip è stata piuttosto carica di emozioni per il pubblico, ma soprattutto per i concorrenti L'articolo GFVIP: Altre Gaffe di Ilary Blasi durante la diretta! Risate in studio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ilary Blasi si sfoga al GfVip : "So' proprio una rinc...ita". In nomination Giorgi - Silvestrin e Cattaneo : Strafalcioni, errori, palpeggiamenti inopportuni e volgari e il solito nulla portato all'estremo sono la sintesi della terza puntata del GfVip 3, una delle più brutte di sempre per assenza di ...

Ilary Blasi si sfoga al GfVip : 'So' proprio una rinc...ita'. In nomination Giorgi - Silvestrin e Cattaneo : Strafalcioni, errori, palpeggiamenti inopportuni e volgari e il solito nulla portato all'estremo sono la sintesi della terza puntata del GfVip 3, una delle più brutte di sempre per assenza di ...

GfVip - Ilary Blasi e la battutaccia sull'omosessualità a Ivan Cattaneo : «Addrizza...» : Il Grande Fratello Vip 3 è partito con una clamorosa gaffe di Ilary Balsi . Nella prima puntata dei reality, che abbiamo raccontato in diretta su Leggo.it , i coinquilini erano molto eccitati, tra ...

GfVip - Ilary Blasi e la battutaccia sull'omosessualità a Ivan Cattaneo : 'Addrizza...' : Il Grande Fratello Vip 3 è partito con una clamorosa gaffe di Ilary Blasi . Nella prima puntata dei reality i coinquilini erano molto eccitati, tra loro Ivan Cattaneo che non sembrava badare molto ...

GfVip3 : è subito show ma Ilary Blasi tace su Lory Del Santo : La prima puntata del GfVip3, condotto da Ilary Blasi su Canale 5 con la partecipazione di Alfonso Signorini, non regala emozioni e colpi di scena, per quelli bisognerà attendere che i caratteri dei ...

Ilary Blasi : "Il mio contributo autoriale al GfVip? No - ero impegnata con spritz e aperitivi" : A margine della conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Grande Fratello Vip, Blogo ha rivolto alcune domande a Ilary Blasi (che si è concessa singolarmente soltanto a pochi giornalisti). Grande Fratello Vip 2018, conferenza stampa La presentazione della terza edizione della versione vip del reality show di Canale 5. Abbiamo chiesto alla conduttrice (che sul caso ...