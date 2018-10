Gf Vip | Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? La verità sui due concorrenti

Grande Fratello Vip 2018/ Video - Stefano e Benedetta nuova coppia? "Una volta fuori te li ridarò" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: prime tensioni per Lory Del Santo. Alcuni volti noti e amiche della nora regista si dicono preoccupate per lei...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Ivan Cattaneo fa outing a Stefano Sala : Ivan Cattaneo fuori controllo al GF Vip: Stefano Sala è bisex? Ivan Cattaneo continua a far discutere. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip continua a combinarne di tutti i colori. Nei giorni scorsi il cantante si era lasciato sfuggire frasi alquanto fuori luogo che hanno scatenato il web. Cattaneo ha pronunciato una frase sessista contro le donne, secondo cui nello stupro la donna può sentirsi comunque desiderata, mentre se ...

Grande Fratello Vip 2018 - Eleonora Giorgi apprezza Stefano Sala : "Se fossi più giovane sarei innamorata di lui" : Fra i VIP nella casa del Grande Fratello si respira aria di confessioni. Eleonora Giorgi, discussa concorrente di questa edizione, si è lasciata andare ad alcune confidenze in compagnia di Lory del Santo e Ivan Cattaneo con la quale ha legato maggiormente da quando è iniziato il reality show.Si parla di Stefano Sala, uno dei bellocci di casa, l'attrice ha espresso apprezzamenti per lui descrivendolo come l'uomo ideale per lei di cui si ...

Grande Fratello Vip 2018 - Eleonora Giorgi su Stefano Sala : «Se avessi avuto 25 o 30 anni mi innamoravo» : Eleonora Giorgi “Se avessi avuto qui 25 o 30 anni, io di Stefano mi innamoravo”. Ivan Cattaneo l’aveva insinuato, Eleonora Giorgi l’ha confermato. Nel corso di un dialogo con il cantante e Lory Del Santo nella casa di Grande Fratello Vip, l’attrice bionda ha spiegato di non essere indifferente al fascino del modello Stefano Sala. “Mi innamoravo perché ha quelle caratteristiche di gentilezza ma nello stesso tempo di quella virilità che sa fare ...

Eleonora Giorgi attratta da Stefano Sala al GF Vip e tenta l’approccio : Grande Fratello Vip: Eleonora Giorgi pazza di Stefano Sala Eleonora Giorgi si è innamorata di Stefano Sala? Il modello e cantante di una rock band, sarebbe fidanzato con Dasha Dereviankina ed è stato insieme a Dayane Mello da cui ha avuto nel 2014 una figlia, Sofia. Ivan Cattaneo e Lory Del Santo hanno cercato di convincerla a buttarsi in questa nuova avventura, a darsi una chance e a provarci con lui, rassicurandola sul fatto che malgrado ...

Gf Vip : ancora litigi in casa - Stefano Sala oggi quasi in lacrime : Stefano Sala, al Gf Vip quasi in lacrime per la figlia Nel daytime di oggi del Gf Vip Stefano Sala ha dato il meglio di sé. Questo concorrente sembrava uno di quelli destinati a passare inosservati – qualcuno lo vedeva come un fantasma – e invece sta davvero conquistando pian piano il pubblico. Stefano infatti […] L'articolo Gf Vip: ancora litigi in casa, Stefano Sala oggi quasi in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : «A Eleonora Giorgi piace Stefano Sala ma ha paura. E io mi porto Elia in caverna» : di Silvia Natella C'è sempre tempo per pettegolezzi e supposizioni al Grande Fratello Vip. Ivan Cattaneo in una chiacchierata con Giulia Provvedi e Lory Del Santo si è detto convinto dell'interesse ...

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini/ "Non ci sposeremo e non faremo un altro figlio" (Temptation Island Vip) : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: scoppia l'amore nella coppia. "Rinuncio al sogno di una famiglia per amore dell’uomo che amo" (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 07:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Stefano Sala si baciano in bocca : 'Ormai dicono che sono gay' : L'amicizia intima tra Francesco Monte e Stefano Sala al Grande Fratello Vip sta prendendo una brutta piega. I due 'belloni' della casa erano stati protagonisti di una scena molto chiacchierata: ...

Stefano Bettarini dopo Temptation Island Vip : ‘C’è mancato poco che perdessi Nicoletta Larini’ : “C’è mancato poco che perdessi la persona che amo“: parole e musica di Stefano Bettarini, che ha voluto commentare il suo percorso a Temptation Island VIP. Un percorso che ha condiviso con la compagna, appunto, Nicoletta Larini, che ha sofferto nel corso della trasmissione: “Non sono pentito ma dispiaciuto”, ha detto l’ex calciatore. “Ero sicuro di saper gestire tutto e invece…” ha proseguito ...

Stefano Bettarini : perché non sposerà Nicoletta dopo Temptation Island Vip : Stefano Bettarini dice no a matrimonio e figli con Nicoletta: c’entra la precedente relazione con Simona Ventura Il percorso fatto insieme a Temptation Island Vip è sicuramente riuscito a riavvicinare molto la coppia formata da Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Il loro legame, come i diretti interessati hanno più volte dichiarato, è oggi più forte […] L'articolo Stefano Bettarini: perché non sposerà Nicoletta dopo Temptation ...

Simona Ventura/ “Nicoletta Larini mi piace molto. Sono felice per Stefano” (Temptation Island Vip) : Simona Ventura, la conduttrice segna la sua definitiva rinascita ed è lei la vera e propria vincitrice del reality show. Il passato negativo ormai alle spalle. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Stefano Bettarini : il ballo a Temptation Island Vip spopola sul web : Temptation Island Vip: Stefano Bettarini nuovo idolo del web? Stefano Bettarini è pronto a diventare una stella sul web. Il motivo? Il suo balletto nel villaggio dei fidanzati a Temptation Island Vip, in poco tempo, è diventato virale sul web. Tantissime pagine sui social network più famosi hanno postato la clip, facendo milioni di condivisioni. L’ex marito di Simona Ventura, venuto a conoscenza del successo della sua improvvisata ...

Grande Fratello Vip : Stefano Sala - in piena notte - ha baciato in bocca Francesco Monte. Guarda il VIDEO : Mentre Giulia Salemi aspetta da due settimane un bacio da Francesco Monte, due uomini della casa hanno già posato le L'articolo Grande Fratello Vip: Stefano Sala, in piena notte, ha baciato in bocca Francesco Monte. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.