GF Vip | Ceskiello | l’amico di Fedez | sostituirà Maurizio Battista?

lanostratv

: RT @ralf18222437: #GFVIP mettete ceskiello al gruppo vip - xCatyG : RT @ralf18222437: #GFVIP mettete ceskiello al gruppo vip - ralf18222437 : #GFVIP mettete ceskiello al gruppo vip -

(Di sabato 13 ottobre 2018): l’amicoarriva al Grande Fratello Vip al posto diha oggi stupito tutti scegliendo di abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello Vip 3. Dopo la scelta del comico, subito tutti si sono chiesti chi potesse sostituire l’ex concorrente. I fan più attenti del programma hanno notato nelle ultime ore degli strani movimenti sui social di alcuni personaggi abbastanza conosciuti che sarebbero già stati contattati dalla redazione del reality per entrare nella Casa. Stiamo parlando di, l’amico di, che ha fatto molto parlare di se per le sue battute e per le sue goffe gesta avvenute durante il matrimonio tra il famoso rapper e la blogger Chiara Ferragni. L’amico di Federico ha infatti postato sul suo profilo una foto in cui ha poi scritto nella didascalia dell’immagine quanto segue: “Tra ...