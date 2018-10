GF Vip 3 | complotto per le nomination | Maurizio Battista lascia la Casa VIDEO

ilnotiziangolo

: Che cazzo oggi è il turno di Matri ed io penso ci sia un complotto perché tutti sti vip ovviamente quando io non so… - letsloveju : Che cazzo oggi è il turno di Matri ed io penso ci sia un complotto perché tutti sti vip ovviamente quando io non so… - LiberoCommunity : La Giorgi con la sua solita calma e pacatezza che la contraddistingue ha detto tutto: «Io stasera prendo sei nomina… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) GF Vip 3 ultime notizie – Dopo aver fatto e disfatto il più possibile,decide dire Il GF Vip 3. “Incredibile!“, saremmo portati a dire se non fossimo stati protagonisti dei tanti complotti creati con la complicità di buona parte della. A discapito delle grandi premesse e caldeggiato dagli ammiratori, l’esperienza dinon è stata tutta rosa e fiori. Con lacrime e commozione () abbandona il GF Vip 3, schivando così le polemiche già in corso.andrà in? Il GF Vip 3 dovrebbe intervenire Il comico romano ormai non convince una grande fetta del pubblico italiano. In molti hanno manifestato sui social un forte disappunto per via della scorsa scenetta.è finito infatti in lacrime ed ha sottolineato di sentire una forte mancanza degli affetti. La moglie dell’artista è ...