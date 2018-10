Germania | è un momento ‘nerissimo’ | squadra da… retrocessione

calcioweb.eu

(Di sabato 13 ottobre 2018) Si è giocata un’altra importante giornata valida per la Nations League, alcuni risultati possono essere considerati clamorosi. In particolar modo debacle dell, dominio da parte dell’Olanda e 3-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, in gol Van Dijk, Dapay e Wijnaldum. E’ unnerissimo per laforse uno dei più bassi della storia, dopo il bruttissimo Mondiale in Russia e l’eliminazione nella fase a gironi continua ildifficilissimo. Il percorso in Nations League può essere considerato negativo, un solo punto in classifica contro la Francia e la debacle di oggi contro unache aveva fallito la qualificazione ai Mondiali. Laadesso occupa l’ultimo posto della classifica e rischia la, decisiva la prossima gara proprio contro la Francia. Un percorso negativo che ...