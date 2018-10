: Lo avevamo promesso e siamo stati di parola. Ecco nel decreto emergenze 72 milioni per un pieno indennizzo agli sfo… - DaniloToninelli : Lo avevamo promesso e siamo stati di parola. Ecco nel decreto emergenze 72 milioni per un pieno indennizzo agli sfo… - welikeduel : A Genova, la manifestazione degli sfollati #propagandalive - Agenzia_Ansa : #Genova, gli sfollati in casa il 18 o il 19 ottobre per ritirare i loro beni #ponteMorandi -

"Ci sono ottime probabilità che già giovedì prossimo glipossano rientrare nelle loro case per ritirare i loro beni. Altrimenti le operazioni slitteranno al giorno successivo. Abbiamo predisposto un piano e attendiamo il via dalle commissione tecnica". Cisì il sindaco die commissario Bucci a margine di un incontro con gli. "Sarà una operazione complessa -aggiunge-, che durerà 15-20giorni. Andremo avanti fino a quanto tutti non saranno contenti".(Di sabato 13 ottobre 2018)