GENOVA | SFOLLATI IN CASA 18 O 19 OTTOBRE Crollo ponte | Bucci | Possibili 2 o 3

GENOVA. Ponte Morandi : Giovedì gli sfollati nelle case per ritirare i loro beni : Potranno rientrare brevemente nelle loro abitazioni gli sfollati delle case sotto al Ponte Morandi di Genova crollato il 14 agosto.

Crollo Morandi - corteo sfollati a GENOVA : “Vogliamo il ponte”. Presentato il piano per recupo beni da case : ‘Inizio giovedì’ : Seconda manifestazione dei cittadini di Genova per chiedere risposte pratiche dopo il Crollo del Ponte Morandi, che ha provocato 43 morti e spezzato in due la città isolando la Valpolcevera. Il comitato degli sfollati di ponte ha aperto il corteo “Riprendiamoci Genova” nella giornata in cui ha riaperto via 30 Giugno, arteria fondamentale per il traffico della zona interessata dal collasso del viadotto, e il neo-commissario Marco ...

GENOVA - protesta degli sfollati. Bucci : "In casa il 18 o 19 ottobre" - : Nuovo corteo nel capoluogo ligure aperto da un grande striscione. Poi, nel corso di un'assemblea pubblica, i manifestanti hanno incontrato i l sindaco-commissario, che ha assicurato: "Da giovedì ...

Crollo Ponte GENOVA : sfollati a casail 18 o il 19 Ottobre : “Ci sono ottime probabilità che già giovedì prossimo gli sfollati possano rientrare nelle loro case per ritirare i loro beni. Altrimenti le operazioni slitteranno al giorno successivo. Abbiamo predisposto un piano e attendiamo il via dalle commissione tecnica”. Lo ha detto il sindaco commissario Marco Bucci a margine di un incontro con gli sfollati. “Sarà una operazione complessa, che durerà 15-20 giorni. Andremo avanti fino a ...

Sfollati di nuovo in corteo a GENOVA. Bucci : "Il 18 o 19 rientreranno in casa - due ore per prendere le loro cose" : Il comitato degli Sfollati di ponte Morandi ha aperto con il proprio striscione la manifestazione Riprendiamoci Genova organizzata dall'omonima associazione insieme a Emergente e a Che l'Inse. "Ogni manifestazione che ricorda la tragedia del ponte ci vedrà in piazza - ha detto Ennio Guerci, del Comitato degli Sfollati - perché noi siamo parte della ferita anzi una delle parti più significative". Dopo la prima parte del ...

GENOVA - Cantone : “Rischio infiltrazioni mafiose”. Di Maio : lunedì in Cdm 50 milioni per gli sfollati : Perplessità e dubbi. In audizione alla Camera il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone ha richiamato l’attenzione su alcuni elementi del decreto Genova. Ci sono lacune e il rischio che la mafia si infiltri è concreto, è la sostanza delle parole del numero uno dell’Anac. Intanto il vicepremier e ministro del lavoro Luig...

GENOVA - Salvini : Sfollati avranno i soldi - pronti 50 milioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

GENOVA - il comitato degli sfollati contro il decreto del governo : 'Sì ad Autostrade per rifare il ponte' : E sul Dl Genova ribadiscono che non sono presenti 'le misure chieste dal sindaco. Non ci sono sicurezze'. Intanto è rrivato il via libera dei tecnici per il rientro per poche ore nelle proprie ...

Di Maio : Lunedì in cdm decreto fiscale - 50 mln per sfollati GENOVA : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

GENOVA - il comitato degli sfollati : Il governo sbaglia - anche Autostrade per rifare il ponte : E sul decreto ribadiscono che non sono presenti 'Le misure chieste dal sindaco. Non ci sono sicurezze, rischiamo di star fuori casa per anni'. Sul luogo del crollo oggi la visita della nazionale di ...

GENOVA - riaprirà parte della strada sotto il moncone | C'è l'ok dai tecnici per i "traslochi" degli sfollati : Il gip ha autorizzato la riapertura di via 30 Giugno. Il presidente del comitato di chi è rimasto senza casa: "Nel decreto non ci sono le misure chieste da Genova, dal sindaco. Per gli sfollati non ci sono sicurezze".

Crollo Ponte GENOVA - l’ok dai tecnici per i ‘traslochi degli sfollati’ : “Il rientro sarà una corsa contro il tempo” : E’ stato effettuato un sopralluogo tecnico questo pomeriggio in via Porro di VVf e protezione civile con i referenti di ogni condominio della zona rossa e alla ditta che con i montacarichi coadiuverà il rientro temporaneo degli abitanti negli edifici sfollati. Ogni famiglia avrà a disposizione due ore con accessi di due persone per nucleo familiare in contemporanea per sei appartamenti alla volta. “Contiamo di terminare in 30-35 ...

Crollo ponte a GENOVA - gip riapre parte strada sotto moncone - Sfollati : 'Meglio far ricostruire ad Autostrade' : Via 30 Giugno a Genova, la strada che passa sotto il ponte Morandi , può riaprire. Lo ha deciso il gip Angela Nutini che ha accolto la richiesta del Commissario per l'emergenza e presidente della ...

GENOVA - riaprirà parte della strada sotto il monconeGli sfollati : meglio far ricostruire ad Autostrade : Il gip ha autorizzato la riapertura di via 30 Giugno. Il presidente del comitato di chi è rimasto senza casa: "Nel decreto non ci sono le misure chieste da Genova, dal sindaco. Per gli sfollati non ci sono sicurezze".