Genova Ponte Morandi | Giovedì gli sfollati nelle case per ritirare i loro beni

Crollo Morandi - corteo sfollati a Genova : “Vogliamo il ponte”. Presentato il piano per recupo beni da case : ‘Inizio giovedì’ : Seconda manifestazione dei cittadini di Genova per chiedere risposte pratiche dopo il Crollo del Ponte Morandi, che ha provocato 43 morti e spezzato in due la città isolando la Valpolcevera. Il comitato degli sfollati di ponte ha aperto il corteo “Riprendiamoci Genova” nella giornata in cui ha riaperto via 30 Giugno, arteria fondamentale per il traffico della zona interessata dal collasso del viadotto, e il neo-commissario Marco ...

“Riprendiamoci Genova” - 1500 persone in corteo in centro : «Vogliamo il ponte» | : Circa 1500 partecipanti. Presenti anche gli sfollati di Ponte Morandi, gli striscioni degli studenti e del comitato della Valpolcevera

Crollo Ponte Genova : sfollati a casail 18 o il 19 Ottobre : “Ci sono ottime probabilità che già giovedì prossimo gli sfollati possano rientrare nelle loro case per ritirare i loro beni. Altrimenti le operazioni slitteranno al giorno successivo. Abbiamo predisposto un piano e attendiamo il via dalle commissione tecnica”. Lo ha detto il sindaco commissario Marco Bucci a margine di un incontro con gli sfollati. “Sarà una operazione complessa, che durerà 15-20 giorni. Andremo avanti fino a ...

PONTE Genova - AUTOSTRADE PRESENTA SUO PROGETTO/ Ultime notizie - inaugurato bypass Aeroporto-via Della Superba : PONTE GENOVA, AUTOSTRADE PRESENTA il suo PROGETTO “clandestino”. Ultime notizie, ma il Governo si oppone e punta a revocare la concessione ad Aspi in tempi brevi(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Genova - emendamento al decreto legge : Autostrade esclusa dalla ricostruzione del ponte : Se l'emendamento dovesse passare, la gestione delle tratte interessate della A7 e A10 passerebbe da Autostrade al commissario straordinario

StraGenova nel cuore – A due mesi dal crollo del ponte Morandi - la corsa di chi ‘rialza la testa’ : Domenica 14 ottobre si tiene l’edizione speciale della corsa “StraGenova nel cuore”, organizzata dall’Uisp: il via alle 10 dalla Lanterna Una corsa che unisce, quante volte l’abbiamo detto? La “StraGenova nel cuore” di domenica 14 ottobre è qualcosa di più: una comunità di persone e una città ferita che insieme alzano la testa, si ritrovano e corrono per guardare in avanti. A due mesi esatti dal crollo del ponte ...

Ponte Genova - Casellati : "La parola d'ordine è tempestività" : "I cittadini vogliono solo normalità" "Non c'è nessun'altra richiesta da parte dei nostri cittadini che un ritorno alla normalità, perché qui la vita è cambiata"- ha aggiunto- "Anche il mondo del ...

Dl Genova esclude Autostrade da ricostruzione del ponte : Il decreto procede nel suo iter parlamentare suscettibile di cambiamenti o miglioramenti, come li definisce il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli -

Ponte Genova - Strabag “pronti a ricostruzione Morandi”/ Gruppo austriaco ‘insidia’ Fincantieri e Aspi : Ponte Genova, Strabag: "pronti a partecipare alla ricostruzione del viadotto Morandi". Il Gruppo austriaco si candida insidiando Fincantieri e Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:59:00 GMT)

Genova - cda Autostrade autorizza invio progetto ricostruzione ponte : Roma, 11 ott., askanews, - Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia, ritenendo essenziale l'obiettivo di ripristinare nei minori tempi possibili il Viadotto Polcevera e avendo ...

Maltempo Genova : potenziato il presidio nella zona del ponte Morandi : A seguito dell’emanazione dell’allerta arancione per Maltempo, il Centro operativo comunale di Genova ha disposto il potenziamento del presidio territoriale in Valpolcevera – nella zona del crollo del ponte Morandi – “con una pattuglia di volontari dedicata al monitoraggio rivi e con sette pattuglie straordinarie della Polizia municipale per tutta la durata dell’allerta, oltre al servizio ordinario che sarà ...

Il governo giallo-verde a rischio sulla manovra e sul ponte di Genova - gira una una voce : 'Non dureranno' : Dalla manovra al decreto fiscale dal ponte Morandi ai rapporti con l' Europa , nonostante una apparente unione di fronte alle critiche che piovono da Bankitalia, Fmi e Bruxelles, l'alleanza Lega-...

CANTONE : “LACUNE IN DECRETO Genova - RISCHIO MAFIE”/ Ponte Morandi - ultime notizie : Toti - “poche risorse” : DECRETO GENOVA, ultime notizie sul crollo del Ponte Morandi: CANTONE (Anac), "RISCHIO infiltrazioni mafiose, dubbi su poteri Commissario". Imprese, "persi oltre 400 milioni di euro"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:45:00 GMT)