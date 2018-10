Genova | cambia il decreto | soddisfatto Bucci

Genova - cambia il decreto : 72 mln in più. Fuori solo Autostrade - Bucci soddisfatto : Il sindaco e commissario straordinario approva il provvedimento al 99%, così come il governatore Toti. Critiche dal Pd: 'manca un piano per far ripartire la città' -

Ponte di Genova - cambia il decreto : sì alle grandi imprese : Non sono bastati 53 giorni. Il decreto per Genova, che ha impiegato quasi due mesi per vedere la luce, va riscritto. Da cima a fondo. Sparirà la norma, inserita dai 5Stelle, che impediva alla...

Sfollati Genova : cambiare il decreto : 14.05 "Al ministro abbiamo detto: non raccontateci musse, ovvero non raccontateci bugie. La città non ha necessità bi bugie. Vogliamo impegni seri,concreti, fattibili". Lo ha detto Franco Ravera,referente degli Sfollati del ponte Morandi,al termine di un incontro con il ministro dei Trasporti, Toninelli, nella Capitaneria di porto di Genova. "C'è l'impegno del ministro a modificare il decreto, oltre che ad incontrarci ed aggiornarci", ha ...

Morandi - così cambia il decreto Genova : Il ministero dei Trasporti prova ad allargare i contributi destinati al porto e alle imprese, la Ragioneria dello Stato fissa alcuni “paletti”

Ponte Morandi : Toti - dl Genova andrà cambiato - serve qualche risorsa in più : Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Ci siamo confrontati con il governo in modo schietto, il commissario Bucci arriva dopo alcune riflessioni che abbiamo fatto anche sulla conversione del decreto in legge, che andrà leggermente cambiato perché in certi passaggi non convince e c’è bisogno di qualche risorsa

Al Festival della Scienza di Genova tira aria di “Cambiamenti” : Presentata ieri a Roma, nell’aula Marconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la 16ª edizione del Festival della Scienza di Genova, l’annuale appuntamento con la Scienza rivolto a tutte le fasce d’età. Dal 25 ottobre al 4 novembre 2018 Genova – riporta Global Science – accoglierà 129 incontri, 13 spettacoli e 123 eventi unificati dal tema dei Cambiamenti. Scienza e tecnologia, come volano del cambiamento e dell’innovazione, ...

Toti : "Dl per Genova si deve cambiare" : 18.30 Il decreto su Genova "si deve cambiare, c'è bisogno di più risorse, sono sicuro che in Parlamento si potrà fare qualcosa, me lo auguro, poi ciascuno si prenderà le sue responsabilità". Lo ha detto il governatore della Liguria Toti spiegando che è "un decreto di cui non condividiamo l'impostazione, ma siccome è stato fatto, cerchiamo di renderlo il migliore possibile". Il decreto è giunto alla Camera e assegnato alle commissioni Ambiente ...

Fondi Lega - il procuratore di Genova : “Se il partito cambia nome non potremmo recuperare i 49 milioni” : “Se i giudici accogliessero la nostra linea procederemo con il sequestro fino a quando ci saranno soldi disponibili sui conti della Lega ma se viene creato un nuovo partito non potremmo aggredire i versamenti futuri“. Lo dice il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, in una intervista al Corriere della Sera. Il riferimento è per quanto dichiarato da Giancarlo Giorgetti a Peter Gomez. “Se il tribunale del Riesame conferma la ...

Vignetta feroce di Charlie Hebdo su Genova. E l'Italia - tanto per cambiare - s'indigna : L'immagine dell'Italia in questo momento storico, tra cronaca nera e dialettica politica. LE REAZIONI Scoppiato il putiferio, come prevedibile. Commenti inorriditi sui social, rappresentanti della ...

Paita (PD) : Genova - “Toninelli in vacanza - non è cambiamento ma vergogna” : Roma – “Toninelli in questa vicenda ha dimostrato totale inadeguatezza: prima dichiara che la Gronda e’ un’opera da rimettere in discussione, poi nomina una commissione d’inchiesta senza verificare le attivita’ pregresse svolte dagli stessi membri, infine li rimuove senza ammettere di avere sbagliato. Il tutto rimanendo rigorosamente in vacanza mentre 177 persone vengono prese in ostaggio a Catania e Genova ...

Pd contestato ai funerali di Genova - Giuseppe De Rita : 'Giusto così - e cambiare nome non servirà a nulla' : Giusto fischiare gli esponenti del Pd ai funerali di Genova . A parlare, intervistato da Repubblica , il sociologo Giuseppe De Rita , presidente del Censis . 'Qualche volta il primo buuu non è del ...