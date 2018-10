Genoa | Perinetti allo scoperto | “tutta la verità sulla cessione di Piatek”

sportfair

(Di sabato 13 ottobre 2018) I tifosi delsono spaventati dal possibile addio già a gennaio di bomber Piatek, il dgè intervenuto parlando di mercato Ilsta vivendo un momento molto caldo della sua stagione. L’esonero di Ballardini, il ritorno di Juric e le tante voci di mercato potrebbero spaventare i tifosi, sopratutto in merito a bomber Piatek, il quale piace a molti in Europa. Il dg del club, intervistato da TuttomercatoWeb, ha chiarito le intenzioni del club relativamente alla sessione invernale: “Piatek è esploso in maniera esponenziale, spero che la fila per lui aumenti, per ora ci sono state solo manifestazioni d’interesse. Cederlo a gennaio non se ne parla nemmeno, è un giocatore nostro e ce lo teniamo. La sua valutazione? Non la sappiamo neanche noi, lo stiamo studiando e ce lo stiamo godendo, in questo momento pensiamo solo ad aiutarlo e a fare un ...