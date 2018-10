Gelmini : Salvini consente lo sfascio del Paese. E attacca Toti : ... ma occorre che ci sia un luogo dove ci si conta e non solamente all'interno dei congressi comunali, come qualcuno vuol far capire, ma anche includendo le liste civiche e tutto quel mondo che abbiamo ...

Gelmini : "La Lega ci imbarazza. Da Salvini continui cedimenti a M5s" : Mariastella Gelmini prova a tracciare un identikit di questa nuova Lega dai due volti. Uno che guarda ai Cinque Stelle e l'altra che soprattutto nelle amministrazioni locali governa con le altre forze ...

Gelmini : lontani da Salvini e sovranismo : 14.55 Se Salvini continuerà ad appaltare la politica economica al M5S il consenso degli elettori "temo che si esaurirà presto", ha detto Gelmini intervistata da Latella."L'emergenza vera è il lavoro e questa manovra va nella direzione di una decrescita poco felice"aggiunge, dicendosi contraria alla linea delle nazionalizzazioni"proposta dal governo. Forza Italia deve "ridefinire"la sua identità, che "non può essere quella di Salvini,del fuori ...

Mattarella "con" Bankitalia vs Salvini-Di Maio/ Potere inebria - Gelmini : "Vigorosa tirata d'orecchie" : Mattarella: "Costituzione tutela autorità indipendenti e imparzialità di tutti": il Quirinale striglia a distanza Salvini e Di Maio per gli attacchi a Bankitalia dopo critiche su Manovra?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Matteo Salvini - l'avvertimento di Maria Stella Gelmini : 'Così si sta suicidando' : Aggiunge anche che 'Salvini rischia di pagare un prezzo altissimo se continua a seguire Di Maio in questa politica suicida per il Paese'.

Gelmini - frecciata a Salvini : 'Governo pensa solo a misure grilline e assistenzialiste' : Matteo Salvini è in una posizione scomoda. Quella di chi deve governare con il Movimento Cinque Stelle e di chi deve restare alleato con Forza Italia. Al di la' delle scaramucce con la Vice presidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna immortalate in diretta tv, [VIDEO]ma giustificate dai ruoli che i due avevano nell'occasione, capita spesso che un'esponente forzista non lesini frecciate nei confronti del Governo Conte e di conseguenza ...

Gelmini : "Salvini torna con noi e riprendiamo il paese" : "Noi crediamo che quella formula con cui governiamo con la Lega regioni e comuni sia garanzia di buona politica e di buon governo. Chiediamo a Salvini di uscire da un'alleanza innaturale, da quello che riteniamo un governo di emergenza dove le risposte stentano ad emergere. E quando ci sono, sono sbagliate: penso al primo decreto Di Maio sul lavoro, preso malissimo da imprenditori e artigiani che sono la base del centrodestra, per arrivare poi ...

Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini contro Matteo Salvini : 'Così la Lega ci sta rovinando' : L'invito di Silvio Berlusconi a ritrovare l' unità del centrodestra cade nel vuoto. Le polemiche a distanza continuano anche sotto l' ombrellone. E l' Abruzzo, Regione dove i leghisti hanno annunciato ...