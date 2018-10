Gelmini | La Lega ci imbarazza Da Salvini continui cedimenti a M5s

Economia : Gelmini - FI - al 'Corriere della Sera' - la Lega ci segua sulle imprese : E in una intervista al "Corriere della Sera" la Gelmini spiega perché sui temi dell' Economia e della crescita, Forza Italia non rischia di assumere un ruolo subalterno: "Nessuna subalternità alla ...

Rai - Lega : "Foa resta. Lo stallo?E' colpa di Tajani - Letta e Gelmini " : Alessandro Morelli, responsabile comunicazione della Lega , ad Affari: " Tajani , Letta e Gelmini hanno compiuto una scelta e preso una direzione non condivisa dalla base di Forza Italia Segui su affaritaliani.it

MARCELLO FOA BOCCIATO IN COMMISSIONE VIGILANZA/ Nomine Rai - Mariastella Gelmini - asse Lega-M5S : Rai, voto in COMMISSIONE VIGILANZA per la nomina di MARCELLO Foa Presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo: BOCCIATO il candidato, ma rimarrà presidente(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 17:37:00 GMT)