Frattura al polso per Salvini

Filippo Magnini investito da un'auto passata col rosso : polso Fratturato : Paura per Filippo Magnini . Il campione di nuoto era in moto a Milano quando è stato investito da un'auto che era passata col rosso a un semaforo. Ad annunciarlo sui social è stato le stesso nuotatore,...