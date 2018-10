Francesco Monte Altro che Giulia Salemi | il suo unico pensiero è il cibo Grande

Francesco MONTE/ Gabriele Parpiglia attacca : "Giulia - Cecilia - Paola..il triplete" (Grande Fratello Vip) : Che FRANCESCO MONTE non abbia le idee chiare è abbastanza comprensibile. Dopo essere stato lasciato da Cecilia Rodriguez proprio nella Casa del Grande Fratello VIP 2018...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 14:23:00 GMT)

Grande Fratello Vip - la rissa tra Francesco Monte e Giulia Salemi : 'Fammi il c*** di piacere di non nominarla' : Aria di burrasca al Grande Fratello Vip tra Francesco Monte e Giulia Salemi . I due 'promessi fidanzati' litigano in giardino, di fronte a tutti. La ragazza gli chiede che rapporto ha con i soldi e ...

Lite al Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia ai ferri corti : Giulia Salemi e Francesco Monte saranno la prima coppia del Grande Fratello Vip 2018? La domanda ha rimbalzato per giorni tra i telespettatori del Reality Show di Canale 5 poiché l'ex tronista e la modella sembravano molto interessati l'uno all'altra, scambiandosi effusioni e coccole [VIDEO]. Ma nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 ottobre tutto è cambiato a causa di una forte Lite che li ha visti protagonisti. La discussione ha coinvolto ...

Gf Vip - Francesco Monte criticato pesantemente : “Cecilia - Paola e Giulia… triplete!” : Dura critica per Francesco Monte al Gf Vip: parla Gabriele Parpiglia Francesco Monte al Grande Fratello Vip sta facendo parecchio discutere e anche Gabriele Parpiglia ha detto la sua. Una dura critica per l’ex tronista, che leggerà solo dopo aver concluso la sua esperienza nel reality show. Sarà perché si porta dietro i pregiudizi per […] L'articolo Gf Vip, Francesco Monte criticato pesantemente: “Cecilia, Paola e Giulia… ...

Grande Fratello Vip - il chiarimento tra Francesco Monte e Giulia Salemi : Dopo la lite, i due ragazzi hanno cercato di ritrovare l'armonia e capire i motivi di tanto improvviso astio.

GrandefratelloVip Francesco Monte litig furiosamente con Giulia Salemi per gelosia [VIDEO] : Al Grande Fratello iniziamo a vedere le prime liti di gelosia da parte di Francesco Monte nei confronti di Giulia Salemi Non sono giorni facili per la quasi-coppia che sta sbocciando nella Casa del Grande Fratello Vip 3: Francesco Monte e Giulia Salemi infatti, dopo giorni di coccole e tenerezze, stanno riscontrando le prime divergenze caratteriali. Già oggi pomeriggio la giovane influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne avevano bisticciato ...

Grande Fratello Vip - Paola Di Benedetto confessa di aver sentito Francesco Monte prima del via : Un amore durato quanto un gatto in tangenziale, quello tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte, 'ex' ai tempi dell'Isola dei Famosi. Una coppia scoppiata ancor prima di prendere piede, ma il rapporto tra i due è rimasto cordiale.A confessarlo la stessa Di Benedetto, dalle pagine del settimanale Mio.prosegui la letturaGrande Fratello Vip, Paola Di Benedetto confessa di aver sentito Francesco Monte prima del via pubblicato su Gossipblog.it 12 ...