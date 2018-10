Forza Italia | Pietro Spizzirri espulso | ' Mi chiedo se questo è ancora il partito della

Forza Italia contro il Def : saremo in tutte le piazze : L a situazione è preoccupante, si sta giocando con il fuoco e con i risparmi degli Italiani, serve una rapida correzione di rotta.Forza Italia continua la sua offensiva della ragionevolezza invitando il governo a non giocare d'azzardo con le tasche dei contribuenti e a esercitare cautela senza provocare inutilmente i grandi operatori finanziari. L'ultimo affondo arriva da Elisabetta Alberti Casellati. "Attenzione, le parole sono come pietre ...

Pedemontana veneta. Bond - Forza Italia - : 'L'opera deve essere completa' : 'Basta con la demagogia e con la politica del 'no' a tutti i costi. La Pedemontana veneta deve essere realizzata nella sua interezza'. E' l'appello del deputato di Forza Italia, Dario Bond. 'Stiamo parlando di un'opera che sta ...

Forza Italia - Gelmini e Bernini : 'Il Governo gioca d'azzardo coi risparmi degli italiani' : Ai microfoni di Radio Radicale, le capogruppo alla Camera e al Senato di Forza Italia, Mariastella Gelmini e Annamaria Bernini, hanno fatto il punto della situazione sulla manovra economica, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il Presidente Conte. L'ex ministro per le politiche europee, Bernini ha spiegato: Ci sembra che la sensibilita' del Presidente del Consiglio e del Governo sia ben lontana dal comprendere quali siano le nostre priorita' ...

Sondaggi Politici/ Tecnè - Lega ancora al 31% : 11 punti tra Di Maio e Pd - Forza Italia ‘respira’ sopra il 10% : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega cala ma resta al 31%, M5s ha 11 punti in più del Pd. Forza Italia respira sopra il 10% ‘rubando’ voti a Salvini(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:58:00 GMT)

Il fondatore di Forza Salvini sospeso da Forza Italia : “Comportamento inaccettabile” : Dopo la conferenza stampa organizzata per la presentazione della corrente fondata a sostegno del vicepremier leghista Matteo Salvini, Forza Italia ha fatto sapere di non aver gradito l'iniziativa del forzista calabrese Spizzirri e ha provveduto a sospenderlo in via immediata procedendo inoltre a deferirlo al collegio dei probiviri.Continua a leggere

Decreto Genova : Forza Italia - accolte proposte di zona economica speciale a sostegno economia' : ... commercianti e imprenditori di Genova e provincia di preservare l'economia della città e quanto prima ripartire. Quanto velocemente e proficuamente dipenderà anche dagli altri gruppi e dagli ...

Forza Italia IN PIAZZA CONTRO LA MANOVRA/ Silvio Berlusconi chiede mobilitazione - data da decidere : FORZA ITALIA in PIAZZA CONTRO la MANOVRA. Berlusconi chiede mobilitazione, data ancora da decidere, lanciato nuovo appello a Salvini sulla situazione finanziaria(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:53:00 GMT)

SALVINI CONTRO BOERI : “SI DIMETTA - POI SI CANDIDI”/ Ultime notizie : Forza Italia sostiene presidente Inps : Inps, Tito BOERI contesta la Manovra: "con Quota 100 il debito aumento di 100 miliardi”. Penalizzati giovani e donne, la critica al Governo: "pensioni non sono privilegio”. SALVINI replica(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Forza Salvini - nasce la corrente populista dentro Forza Italia/ “Sosteniamo la Lega" - schiaffo a Berlusconi : Forza Salvini, nasce la corrente populista dentro Forza Italia: “Sosteniamo la Lega", schiaffo a al presidente Silvio Berlusconi. Il suo promotore è stato sospeso immediatamente(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:48:00 GMT)

Amendola emigra da LeU a Forza Italia : La politica molisana, ma sorprattutto quella pentra, è in gran fermento, e non è esculso, che nei prossimi giorni, ci possano essere altre sorprese. L'ex assessore comunale abbraccia, dunque, le idee ...

