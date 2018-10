FORMULA PER UN DELITTO Su Iris il film con Sandra Bullock oggi | 13 ottobre 2018

Arriva la W Series - per portare più donne in FORMULA 1 : Tatiana Calderon, collaudatrice SauberTatiana Calderon, collaudatrice SauberTatiana Calderon, collaudatrice SauberTatiana Calderon, collaudatrice SauberTatiana Calderon, collaudatrice SauberIn principio furono Maria Teresa de Filippis e Lella Lombardi, le uniche due donne a prendere parte ad un Gran Premio di Formula 1. A distanza di oltre 40 anni dall’ultima volta, il Circus delle quattro ruote sogna di riportare un casco rosa a competere nel ...

“Errori galattici” : Luca Perri pubblica la FORMULA scientifica dello storico detto popolare “Sbagliando s’impara” : E’ la formula scientifica più lunga del mondo (192 pagine di libro), ma è anche la più leggera, comprensibile, simpatica e travolgente: Luca Perri è riuscito a tradurre in un volume scientifico rivolto a tutti, lo storico detto popolare “Sbagliando s’impara” che trova conferma nell’excursus storico del giovane e brillante astronomo. In fondo l’errore l’abbiamo fatto anche noi: la formula (vera e propria) ...

#WSeries : una FORMULA PER sole donne : perché l'idea non è sbagliata - Top Speed : Lo sport è tutto così, con l'eccezione dell'equitazione, dell'ippica e fino ad ora dei motori , Formula varie, rally o moto che dir si voglia, . Si comincia tutti assieme, ma poi uomini e donne ...

BPCO : la prima tripla associazione fissa in FORMULAzione extrafine in un unico inalatore disponibile per i pazienti italiani : Approvata in Italia la prima tripla associazione fissa extrafine, somministrata in un unico inalatore, indicata per il trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Frutto della ricerca italiana, il farmaco, a base di beclometasone dipropionato (corticosteroide antinfiammatorio per inalazione – ICS), formoterolo (broncodilatatore beta2-agonista ad azione rapida e a lunga durata – LABA) e glicopirronio (antagonista ...

DIRETTA FORMULA 1/ Hamilton ha vinto e Vettel perde (quasi) il Mondiale : Ferrari 'harakiri' a Suzuka : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp Giappone 2018 Suzuka live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della diciassettesima corsa stagionale (oggi domenica 7 ottobre)

FORMULA 1 Giappone - Hamilton ipoteca il mondiale : notte fonda per la Ferrari [FOTO] : 1/28 Lapresse ...

FORMULA 1 - GP Giappone : pole Hamilton. Raikkonen quarto - Vettel da nono ad ottavo per la penalità ad Ocon : Di seguito tempi e cronaca delle qualifiche LIVE 10:38 6 ott IL MEGLIO DEL SABATO : - GRIGLIA DI PARTENZA - Vettel: "POTEVAMO ESSERE EROI..." - VIDEO. Vettel, ERRORE NEL Q3 - GUIDA TV, IL GP SU SKY - ...

FORMULA 1 - in Giappone pole per Hamilton davanti a Bottas. Male Raikkonen e Vettel : Lewis Hamilton conquista la pole position nelle qualifiche del Gp del Giappone davanti al compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas. Terzo Max Verstappen sulla Red Bull. Male le Ferrari, che scontano degli errori nella scelta delle gomme: quarto Kimi Raikkonen e solo nono Sebastian Vettel. È l’80esima pole position per Hamilton, che guida la classifica piloti un vantaggio di 50 punti su Vettel e cinque gare ancora da ...

Griglia di partenza FORMULA 1/ Gp Giappone 2018 - lotta per la pole position (Suzuka) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Giappone 2018 Suzuka, la lotta per la pole position si annuncia appassionante sullo storico circuito, riflettori sempre su Ferrari e Mercedes

FORMULA 1 - GP Giappone : Hamilton - sintonia perfetta con la Mercedes : già nella dimensione Fangio Lewis Hamilton , proiettato verso il quinto titolo. Lo ha dimostrato anche a Suzuka, costantemente primo in entrambe le sessioni di libere. Veloce e in perfetta sintonia ...

Kate Woodcock - morta a 30 anni la famosa modella inglese - hostess di FORMULA 1 per Vettel e Hamilton : modella molto conosciuta, aveva fatto anche la hostess nella Formula 1 e aveva accompagnato nei paddock campioni come Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Kate Woodcock, 30 anni, ha perso la vita lo scorso fine settimana in un incidente stradale. Come riporta il Sun la ragazza stava tornando nella sua casa di Birmingham e ha perso il controllo della sua auto, una BMW. La donna è andata così a sbattere contro un muro ed morta sul colpo. Kate era ...

FORMULA1 - nuova livrea Ferrari per il GP del Giappone : In occasione del GP del Giappone, previsto nel week end del 7 ottobre a Suzuka, la Ferrari cambia pelle. Non si tratta di novità tecniche, ma di ritocchi estetici, in paricolare sul colore. Il rosso ...

FORMULA 1 Russia - dominio Mercedes : adesso per la Ferrari si fa durissima [FOTO] : 1/25 LaPresse ...

Classifica FORMULA 1/ Mondiali piloti e costruttori : la lotta per la top ten a Sochi. Gp di Russia 2018 : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori in vista del Gran Premio di Russia 2018 a Sochi. Lewis Hamilton rimane leader: Vettel costretto a inseguire.