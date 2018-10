FOOD and TRAVEL ITALIA READER AWARDS 2018 La Puglia è stata premiata ieri sera come

Lecce in finale come destinazione turistica dell'anno ai FOOD and Travel awards : Food and Travel Magazine è un bimestrale internazionale, nato in Gran Bretagna nel 1995, editato nel mondo in inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, arabo, italiano e turco. I suoi contenuti sono ...

Street FOOD Battle torna su Italia 1 : ecco quando : torna su Italia 1 “Street Food Battle”, il programma on the road condotto dallo chef Simone Rugiati e Ludovica Frasca: ecco quando inizia Tutto pronto per “Street Food Battle“! La competizione che mette alla prova alcuni dei migliori Food truck Italiani sta per tornare insieme seconda serata su Italia 1 con una nuova edizione. ecco tutte le anticipazioni. Street Food Battle 2018: quando inizia Da domenica 7 ottobre 2018 ...

Messina Street FOOD Fest - a Piazza Cairoli la grande festa del cibo di strada : le novità - gli orari e tutte le INFO UTILI sul Festival più ... : ... Marika Micalizzi responsabile della comunicazione, Patrizia Casale marketing e promozione, Claudio Prestopino responsabile degli allestimenti, Andrea Ipsaro Passione coordinatore degli spettacoli ...

Terra Madre Salone del Gusto : al via il progetto Slow FOOD-CE : culture - heritage - identity and FOOD : Il progetto Slow food-CE* coinvolge le città di Cracovia (Polonia), Dubrovnik (Croazia), Kecskemét (Ungheria), Venezia (Italia) e Brno (Repubblica Ceca). Nella fase iniziale ogni città testa soluzioni innovative, con la partecipazione attiva della comunità, per la promozione del patrimonio gastronomico in spazi pubblici, con il lancio di cinque azioni pilota. Si tratta, in altre parole, di azioni concrete, in linea con la filosofia Slow food, ...

L'assessore Mar interviene alla tavola rotonda "FOOD and the City" a Terra Madre - Salone del Gusto di Torino : Si tratta in qualche modo della distinzione tra turista e viaggiatore, colui che è capace di accogliere le differenze e renderle fonti di ricchezza per sé e il mondo ed è in grado di apprezzare l'...

E-commerce : il settore FOOD va alla grande : Il trend è simile anche nel resto d'Europa e del mondo, tanto che si pensa che, da qui a pochi anni, questo mercato arriverà a valere qualcosa come 18 miliardi di dollari. Non solo Italia, quindi, ma ...

FOOD : torna Taste of Roma - per 'assaggiare' i grandi chef. : ...vogliamo far sognare tutti gli amanti della buona cucina che anno dopo anno aspettano di sedersi alla stessa tavola per condividere la loro passione per il cibo e le continue evoluzioni del mondo ...

Cats In FOOD - quando i gatti si trasformano in cibo : Grossi musi arancioni che diventano tuorli d’uovo e mici neri facilmente confondibili con olive o mirtilli: il profilo Instagram @Cats_in_Food, già 97mila follower all’attivo, trasforma i gattini attraverso metamorfosi culinarie da far impallidire la mitologia classica. È così che un batuffolo peloso può sostituire perfettamente un muffin o un cucciolo addormentarsi adagiato sotto l’hamburger di un panino. L’idea è di ...

MAZARA FOOD FEST - NICOLA GIOSUÈ STASERA SUL PALCO. UN RITORNO IN GRANDE STILE PER L'INTERPRETE DEL SOTTOZERO SHOW E A UN PASSO DA ZERO : Tra i costumi di Carmela Bonfiglio, il make up e le atmosfere tipiche degli spettacoli del cantautore romano, sarà offerta al pubblico una parentesi carica di emozioni legate al passato, in un arco ...

SCIACCA STREET FOOD FEST - GRANDE SUCCESSO PER NINO 'U BALLERINO : Proseguono gli eventi e gli spettacoli nell'ambito dello STREET FOOD FEST a SCIACCA, in provincia di Agrigento: giunta alla quarta edizione, anche quest'anno la kermesse dedicata alle eccellenze del cibo di strada siciliano sta ...