Foggia | richiedente asilo aggredisce direttore del Cara di Borgo Mezzanone | arrestato

(Di sabato 13 ottobre 2018) Ibinieri della stazione di Anzano di Puglia, diretti dai colleghi della compagnia di Cerignola, nelno, negli scorsi giorni hanno eto un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Kelvin Iwekebu,di 26 anni di nazionalita' nigeriana. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, qualche giorno fa l'uomo si è recato nelCentro richiedentipolitico di, situato alla periferia del capoluogo di provincia dauno. Qui avrebbe minacciato violentemente ildella struttura d'accoglienza, pretendendo dallo stesso circa 50 euro in contanti. L'uomo è statoSecondo quanto riportato dalla testata giornalistica locale on-lineToday, il nigeriano si è presentato in maniera del tutto abusiva all'interno del centro di prima accoglienza di. Lì dentro infatti non era autorizzato ad entrare, in ...