Focus | tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi

superguidatv

: Sempre più vicino è l'arrivo del live action di #Aladdin, quindi è il momento di raccogliere in un solo articolo tu… - 3cinematographe : Sempre più vicino è l'arrivo del live action di #Aladdin, quindi è il momento di raccogliere in un solo articolo tu… - EdilclimaNews : La pubblicazione della nuova norma UNI 10200 è imminente: non farti cogliere impreparato e scopri tutte le novità!… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Grandiinneisu, l’emittente televisiva italiana dedicata ai documentari a tema scientifico, pseudoscientifico e storico. Per idi Ottobre, Novembre e Dicembre entrano nell’offerta televisiva nuovi speciali dedicati alla natura, allo spazio e tanto altro. Non solo, tra gli speciali ci saranno anche degli appuntamenti dedicati alla storia del Novecento, all’ingegneria, all’ufologia, al mistero e tanto altro.. Ecco alcunerivelate in anteprima per voi lettori di SuperGuidaTv!Tv,di Ottobre 2018 Tra ledi maggior rilievo vi segnaliamo lo speciale dedicato alla tragedia del Vajont, la prima visione assoluta di “Fumo nero“, il docu-film “The Truth Is in The Stars” e il film documentaristico “Camminando sull’acqua” dedicato all’alluvione di Firenze. Non solo in prima ...