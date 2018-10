gazzettadinapoli

: Flai Cgil Napoli, Carotenuto rieletto segretario. - gazzettanapoli : Flai Cgil Napoli, Carotenuto rieletto segretario. - cgil_prato : Francesco Baccanelli eletto Segretario Generale della Flai #Cgil #PISTOIA #PRATO. Congratulazioni e buon lavoro dal… - CinqueRighe : SINDACATI - CGIL FLAI, Il Segretario regionale, Carotenuto, rieletto Provinciale a Napoli - -

(Di sabato 13 ottobre 2018) L'agroindustria, non solo per le sue caratteristiche e tipicità note in ogni parte del mondo, è e ancora di più può essere uno dei comparti chiave dell'economia e del futuro di, della ...