Fisco | Siri | Lega | annuncia i tre scaglioni della ' pace fiscale' | al 6 | 10 e 25%

Fisco - Siri : valutiamo imposta piatta al 15% sulle partite Iva | Lezzi "Nessun condono ai milionari" : Per l'Irpef invece "Stiamo valutando l`opportunità, l`impatto,la spesa. Ragioniamo su come procedere".

Fisco - Siri : 'Valutiamo l'imposta piatta al 15% sulle partite Iva' : "L'obiettivo è avviare il contratto di governo, flat tax, pace fiscale, fino alla quota 100 per le pensioni , in un'ottica di legislatura. Non si può fare tutto in un anno. Il nostro impegno è quello ...