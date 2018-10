Fia F3 | primo titolo per Schumacher jr | a Hockenheim conquista l' Europeo

Fiat Chrysler Serbia : nonostante le parole del primo ministro la preoccupazione non diminuisce : Fiat Chrysler in Serbia è venuta proprio nel momento in cui iniziò la crisi economica globale, quando gli investimenti nel mondo ristagnavano. I dipendenti di Fiat Chrysler in Serbia sono molto ...

Benevento-Foggia - botta e risposta nel primo tempo e coreograFia da sogno [VIDEO] : Benevento-Foggia, si sta giocando la partita valida per la giornata del campionato di Serie B, in campo due squadre di categoria superiore. All’ingresso delle squadre in campo coreografia da sogno, poi il Benevento passa in vantaggio con Coda. Reazione da parte del Foggia che trova il pareggio con il solito Kragl. Partita che ha già regalato grosse emozioni nei primi minuti. GUARDA IL VIDEO –> Benevento-Foggia, spettacolo ...

MaFia capitale - Pignatone : ‘Non è il primo problema di Roma. Più gravi corruzione e reati contro pubblica amministrazione’ : “Non penso che la Mafia sia il primo problema di Roma. Sono i reati contro la pubblica amministrazione e l’economia. Sono le corruzioni, le turbative d’asta, le bancarotte, le frodi multimilionarie. Mafia capitale è solo un tassello di un mosaico molto più grande e complicato”. Parola di Giuseppe Pignatone, il procuratore capo della capitale nel day after della sentenza d’Appello del processo al Monto di Mezzo. I magistrati ...

MaFia capitale - riconosciuta associazione mafiosa : 14 anni a Carminati - 18 a Buzzi Ribaltato il primo grado : vittoria per i pm : Pene ridotte per entrambi gli accusati, ma riconosciuta l’aggravante mafiosa (ribaltato così il giudizio di primo grado). Raggi nel bunker di Rebibbia: «Complimenti per la sentenza»

Apre il primo locale di bambole gonFiabili in Campania : i clienti potranno avere rapporti : Una notizia [VIDEO] che senza dubbio suscitera' numerose polemiche tra i cittadini residenti tra Napoli e Caserta, perché a breve aprira' ufficialmente i battenti il primo 'Bordoll' nella zona, ovvero un locale del sesso a pagamento ma con delle bambole gonfiabili. Un fenomeno che sta prendendo sempre più piede in questi ultimi anni e che è stato portato avanti da Evelyn Schwarz, che da Dortmund, in Germania, ci ha visto dietro una grande idea ...

Il primo carro armato italiano costruito dalla Fiat riappare in un video nel War Imperial Museum : Il moto inesorabile dei cingoli, i rabbiosi sbuffi di fumo del motore, le arrampicate su pendenze inaudite: dopo cento anni, il gigantesco Fiat 2000, il primo carro armato italiano costruito nel 1917, torna a farsi vedere in movimento nell’unico filmato esistente. La sequenza è stata ritrovata in fondo a un vecchissimo documentario inglese conserva...

Elisa Isoardi - Georgina Rodriguez - Fiammetta Cicogna - Daniela Santanché : il primo red carpet di Venezia è super sexy : Elisa Isoardi, Georgina Rodriguez, Fiammetta Cicogna, Daniela Santanché: sul primo red carpet della 75ma Mostra del cinema di Venezia, è già sfida sexy. Sul tappeto rosso, tra tante star del grande ...

MotoGp – Gamba gonFia e sorriso stampato in volto : il primo messaggio social di Tito Rabat dopo l’incidente di Silverstone : Tito Rabat in piedi e sorridente in ospedale: il primo post social dello spagnolo dopo il terribile incidente di Silverstone Weekend amaro a Silverstone per Tito Rabat: lo spagnolo dell’Avintia Racing è stato protagonista di un brutto incidente nelle Fp4 del Gp della Gran Bretagna a causa delle pozzanghere d’acqua in curva 7 che lo hanno fatto piombare in terra. Una volta finito sulla ghiaia Rabat è stato poi colpito dalla moto ...

Valentino Rossi ‘ufficializza’ la storia con Francesca SoFia Novello : il primo tenero scatto della coppia sui social : Fai clic qui per vedere lo slideshow. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello uniti in un tenero abbraccio: il pilota di MotoGp e la fidanzata modella ‘ufficializzano’ sui social la loro storia d’amore La storia tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello prosegue a gonfie vele. Il pilota di MotoGp più amato e la bellissima modella stanno insieme da un po’ e sembrano sempre più innamorati. Dai social apprendiamo ...

Basket Serie A - primo giorno di lavoro per la Fiat : ROMA - primo giorno di lavoro oggi per la Fiat Torino con il raduno presso la World International School di Torino. Dalle 17 spazio presso l'Auditorium ai saluti ai Media, anche in questo caso aperti ...

A Torino arriva il primo bordello con bambole gonFiabili : Si chiamano Kate, Ilary, Molly, Eva, Arisa, Naomi, Bianca e Alessandro. Sono i manichini del centro LumiDolls, una casa d'appuntamenti torinese. Dove dal 3 settembre, come riportato da TorinoToday, i clienti potranno fare sesso con delle bambole gonfiabili.La location è ancora top secret, ma la notizia ha fatto subito scalpore. Si tratta del primo "bordello" di questo genere in Italia, nato alla collaborazione tra una società ...