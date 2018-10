Fermato l' ex marito della donna uccisa in casa a Ragusa

Donna uccisa a Ragusa - Fermato il marito. I due erano separati : Roma,, askanews, - La polizia di Ragusa, su disposizione della Procura della Repubblica, ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico del marito della Donna uccisa a Ragusa per omicidio ...

MARIA ZARBA - 66ENNE UCCISA IN CASA A RAGUSA : Fermato IL MARITO/ Ultime notizie - "gravi indizi di colpevolezza" : MARIA ZARBA, 66ENNE UCCISA in CASA a RAGUSA: FERMATO MARITO. Ultime notizie: "gravi indizi di colpevolezza" per Giuseppe Panascia. Il movente riguarderebbe la separazione dei due(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 13:13:00 GMT)

Ragusa - omicidio Maria Zarba : il marito 74enne Fermato per omicidio : fermato per omicidio Giuseppe Panascia, 74 anni. Sarebbe stato lui, secondo la squadra mobile di Ragusa, ad uccidere a Ragusa la moglie Maria Zarba, 66 anni, da cui era separato. La donna è morta a causa di un colpo alla testa, sferrato con un corpo contundente. A trovare il cadavere è stato il nipote che viveva con lei.Continua a leggere

Anziana donna uccisa a Ragusa : Fermato l'ex marito per omicidio : È stato fermato dalla squadra mobile di Ragusa per omicidio volontario Giuseppe Panascia, 74 anni, il marito di Maria Zarba, 66 anni, uccisa ieri sera nella sua abitazione, nel centro del capoluogo ...

Omicidio a Ragusa : Fermato il marito : La squadra mobile della Questura di Ragusa, su provvedimento della Procura, ha fermato per Omicidio volontario Giuseppe Panascia di 74 anni, il marito di Maria Zarba, la donna di 66 anni trovata venerdi’ sera con il cranio fracassato nella sua casa nel centro di Ragusa.-- Sarebbe stato lui, secondo l'accusa, ad avere colpito violentemente più volte la donna con un oggetto contundente particolarmente duro, procurandole anche un esteso trauma ...

Donna uccisa a Ragusa : Fermato per omicidio ex marito della vittima - : Il 74enne, secondo l'accusa, ha colpito più volte la moglie , uccidendola. A scatenare la lite fra i due, la separazione della coppia che il coniuge non aveva accettato

Ragusa : svolta nell'omicidio di un'anziana donna - Fermato il marito : Palermo, 13 ott. (AdnKronos) - svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Maria Zarba, la donna di 66 anni trovata morta giovedì notte nella sua abitazione a Ragusa. Nella notte la Squadra mobile di Ragusa, guidata da Antonino Ciavola, ha fermato il marito, Giuseppe Panascia, 73 anni, accusato di omicid

Donna uccisa a Ragusa - Fermato il marito : ANSA, - Ragusa, 12 OTT - E' stato fermato dalla squadra mobile di Ragusa per omicidio volontario Giuseppe Panascia, 74 anni, il marito di Maria Zarba, 66 anni, uccisa ieri sera nella sua abitazione, ...

Ragusa - Fermato il marito della donna uccisa in casa : Giuseppe Panascia, pensionato di 74 anni, è accusato dell'omicidio dell'ex moglie per contrasti sulla separazione

Donna uccisa a Merano - Fermato il marito : 20.50 Una Donna di 34 anni è stata uccisa nell'agriturismo di famiglia alle porte di Merano. E' stato fermato il marito, un austriaco di 38 anni. La polizia è stata chiamata dalla sorella della Donna, allarmata dalle grida. Quando è avvenuto l'omicidio, i due bambini piccoli della coppia erano con la nonna in un'altra parte dell'edificio.

Merano - uccisa a coltellate in agriturismo : Fermato il marito/ Ultime notizie : vittima trovata dalla sorella : Merano, uccisa a coltellate in agriturismo: fermato il marito. La vittima è stata trovata dalla sorella, che ha subito allertato le forze dell'ordine. Le Ultime notizie sull'omicidio(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 20:04:00 GMT)

Uccisa in agriturismo - Fermato il marito : Bolzano, 24 set., Adnkronos, - Una donna di 34 anni è stata Uccisa nell'agriturismo Huberhof di famiglia alle porte di Merano in Alto Adige. Per il delitto è stato fermato il marito, un cittadino ...

Uccisa a coltellate nell'agriturismo di famiglia : Fermato il marito : Il delitto è avvenuto a Huberhof, alle porte di Merano, in Alto Adige. A dare l'allarme la sorella della vittima

Merano - donna uccisa a coltellate in un agriturismo : Fermato il marito : Per l'uccisione di Alexandra Riffesser, 34 anni, il cui corpo è stato ritrovato nell'agriturismo di famiglia alle porte di Merano, in provincia di Bolzano, è stato fermato il marito Johannes Beutel, ...