Facebook hackerato? Ecco quali dati sono stati rubati

Puoi controllare se il tuo account Facebook è stato hackerato in questo semplice modo : Dopo le recenti notizie da parte di Facebook riguardanti l’hackeraggio di ben 50 milioni di utenti, abbiamo assistito alla presa di posizione dell’Europa in difesa dei suoi cittadini. Ma come facciamo a sapere con esattezza leggi di più...

Facebook hackerato - via all'indagine federale per tutelare gli utenti : Facebook hackerato cosa è successo La falla nel sistema di sicurezza ha causato l'esposizioni di informazioni personali di oltre 50 milioni di utenti nel mondo . Secondo quanto rivelato da Facebook, ...

Facebook hackerato : coinvolti anche Instagram e Whatsapp - cosa fare : Facebook hackerato a causa di una grave falla di sicurezza. È la stessa società di Menlo Park ad affermarlo e i 50 milioni di account coinvolti possono essere solo la punta dell’iceberg perché l’accesso al social blu può dare accesso a tutta la vita digitale dell’utente con Instagram e Whatsapp coinvolte. Facebook hackerato: 50 milioni di account colpiti Se in questi giorni Facebook ti butta fuori dal tuo account e ti chiede di ...

Hackerato Facebook : tutte le app e i siti a rischio : E' di ieri, venerdì 28 settembre, la nota ufficiale della stessa Facebook con cui informava il mondo di aver subito un data breach che ha colpito circa 50 milioni di account. Quello che non è stato detto è che questo attacco informatico mette a rischio non solo le informazioni e dati degli utenti pr

Facebook hackerato. Al via indagine federale. Warner : 'Congresso intervenga per proteggere privacy' : Molto duro il commento del commissario della Commissione federale sul commercio, Rohit Chopra: "Questi fatti non solo violano la nostra privacy, ma sono un rischio per la nostra economia e la ...

Facebook hackerato - il social network mette a rischio 50 milioni di persone : Nella giornata del 28 settembre, Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha condiviso un post sul suo profilo personale in cui affermava di voler aggiornare gli utenti su di un importante problema di sicurezza riscontrato. Pare leggi di più...