Facebook | 29 milioni di account violati nell' ultimo attacco hacker | quali dati sono stati

Gli hacker hanno rubato a Facebook informazioni sensibili su 30 milioni di persone : Facebook ha subito un attacco che ha dato agli hacker accesso ai dati personali di quasi 30 milioni di utenti. In una nota diffusa dal social network si ammette che sono state violate informazioni sensibili come le ricerche recenti e il luogo di lavoro. In un primo tempo, riferisce The Information, Facebook temeva che il numero fosse ancora più alto, ma questo non serve di certo a consolare gli utenti la cui pazienza ...

Solo 29 milioni di account di Facebook violati : ecco come controllare se si è fra loro : Stando a quanto reso noto dal team di Facebook, i dati rubati lo scorso mese riguardano circa 29 milioni di account. ecco tutti i dettagli L'articolo Solo 29 milioni di account di Facebook violati: ecco come controllare se si è fra loro proviene da TuttoAndroid.

Sono 29 milioni e non 50 gli utenti coinvolti nel furto di dati su Facebook : Ed è proprio per questo che, subito dopo aver dato l'annuncio dell'intrusione, Facebook ha disabilitato quei token e costretto circa 90 milioni di utenti in tutto il mondo a ripetere l'accesso al ...

Facebook - hackerati 29 milioni di utenti. Fbi indaga : I dati di 29 milioni di persone sono stati compromessi nell'ultimo attacco hacker scoperto da Facebook due settimane fa. Lo ha reso noto la società in una conference call. I pirati hanno usato parte ...

Facebook - nell'ultimo attacco colpiti 29 milioni di utenti. Di 400 mila copiato l'intero profilo : In un primo momento si pensava fossero stati interessati 50 milioni di utenti. L'attacco non ha riguardato Messenger, Instagram, Whatsapp. "I dati delle carte di credito sono al sicuro", garantisce Guy Rosen, vice presidente a capo della sicurezza della multinazionale. E...

Facebook - nell'ultimo attacco colpiti 29 milioni di utenti. Di 400 mila hanno copiato il profilo intero : In un primo momento si pensava fossero stati interessati 50 milioni di utenti. L'attacco non ha riguardato Messenger, Instagram, Whatsapp. "I dati delle carte di credito non sono stati toccati", garantisce Guy Rosen, vice presidente a capo della sicurezza della multinazionale....

Facebook - hackerati 29 milioni di utenti : ANSA, - WASHINGTON, 12 OTT - I dati di 29 milioni di persone sono stati compromessi nell'ultimo attacco hacker scoperto da Facebook due settimane fa. Lo ha reso noto la società in una conference call. ...

Facebook - hackerati 29 milioni di utenti : ANSA, - WASHINGTON, 12 OTT - I dati di 29 milioni di persone sono stati compromessi nell'ultimo attacco hacker scoperto da Facebook due settimane fa. Lo ha reso noto la società in una conference call. ...

Facebook - 29 milioni di account violati nell'ultimo attacco hacker : I dati di 29 milioni di persone sono stati compromessi nell'ultimo attacco hacker scoperto da Facebook due settimane fa. Lo ha reso noto il colosso correggendo quanto aveva precedentemente riferito: ...

Facebook - nell'ultimo hackeraggio colpiti 29 milioni di utenti : In un primo momento si pensava fossero stati interessati 50 milioni di utenti. Il social network intende inviare messaggi agli utenti i cui account sono stati hackerati. L'attacco non ha riguardato Messenger, Instagram, Whatsapp, Oculus, Workplace, i pagamenti e le app o le...

Facebook al banco di prova degli investitori : l’hack dei 50 milioni di account fa ancora paura : (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Gli strascichi della violazione dei 50 milioni di account subìta da Facebook lo scorso 25 settembre e resa pubblica il 28 dello stesso mese non solo è lungi dal terminare la propria onda d’urto, è anche rivelatrice. Nei giorni seguenti l’annuncio, Menlo Park si è prodigata nel rilasciare comunicati che infondessero calma tra gli utenti, tra gli azionisti e tra i partner. Durante la ...

La falla di Facebook ha coinvolto 5 milioni di utenti europei : (Immagine: geralt/pixabay/CC) La commissaria Ue alla Giustizia Vera Jourová entra a gamba tesa nella faccenda che riguarda l’hack scoperto il 25 settembre scorso che si ritiene abbia compromesso 50 milioni di account, 5 milioni dei quali di cittadini europei. La falla è stata sì chiusa, come annunciato da Menlo Park lo scorso 28 settembre, ma per Jourová non è abbastanza. Da una parte infatti la commissaria ritiene che le dimensioni di Facebook ...

La falla nella sicurezza di Facebook ha colpito 5 milioni di cittadini europei : Lo ha dichiarato la commissaria europea per la Giustizia, Vera Jourova, sottolineando che la dimensione dell'azienda "rende molto difficile la gestione, ma devono farlo dal momento che raccolgono i dati e guadagnano molto denaro usando le nostre vite private come merce"

La falla nella sicurezza di Facebook ha colpito 5 milioni di cittadini europei : Lo ha dichiarato la commissaria europea per la Giustizia, Vera Jourova, sottolineando che la dimensione dell'azienda "rende molto difficile la gestione, ma devono farlo dal momento che raccolgono i dati e guadagnano molto denaro usando le nostre vite private come merce"