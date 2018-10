F3 – Mick Schumacher è campione del mondo | altro che giovane talento | il figlio di

Mick Schumacher come Michael : si laurea campione a 19 anni : Il talento del papà. Mick Schumacher è il nuovo campione europeo di Formula 3, il figlio di Michael è arrivato secondo in gara-2 allungando ulteriormente su Dani Ticktum, conquistato matematicamente il titolo. A 19 anni Mick si è dunque guadagnato la super licenza Fia, adesso previsto il passaggio GP3 o Formula 2, poi previsto il grande salto in Formula 1 con il sogno di guidare una Ferrari per provare a ripetere le imprese di Michael. In ...

Euro F3 Mick Schumacher campione nel nome del padre : Il mondo del motorsport è in festa: c'è di nuovo uno Schumacher nell'albo d'oro di un campionato. Merito di Mick, figlio del sette volte iridato della Formula 1: oggi si è laureato campione del ...

Mick Schumacher campione di F3?/ Il figlio di Michael può vincere il titolo ad Hockeinheim : attesa per gara 2 : Mick Schumacher campione di F3. Il figlio di Michael può vincere il titolo ad Hockeinheim: attesa per gara 2 alle ore 16:30 di oggi, bastano 25 punti di vantaggio sul rivale(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 14:34:00 GMT)

Mick Schumacher al primo traguardo in F3 : a Hockenheim dove papà vinse tre volte con la Ferrari : Chissà come sarebbe fiero di suo figlio Michael Schumacher . Tra oggi e domani Mick, 19 anni, sul circuito di Hockenheim, potrebbe diventare campione europeo di Formula Tre. Proprio dove il padre ...

F3 Europea - Mick Schumacher fallisce il primo match point : Gara-1 ad Hockenheim va a Yu Zhou : Il pilota tedesco resta coinvolto in un incidente alla prima curva e non riesce a finire in zona punti, Ticktum chiude quinto e accorcia Non comincia benissimo il week-end di Hockenheim per Mick Schumacher, vicino a conquistare il titolo della F3 Europea. Il tedesco non riesce ad evitare la monoposto del compagno di squadra Marcus Armstrong al via, finendo in fondo al gruppo dopo la sostituzione di musetto e gomme. Nonostante la rimonta, ...

F3 Europea - Mick Schumacher ‘vede’ il titolo : Ticktum in difficoltà ad Hockenheim : Buone le qualifiche del tedesco in ottica titolo, Ticktum infatti partirà sempre alle sue spalle in tutte e tre le gare previste ad Hockenheim Si avvicina il primo titolo in carriera per Mick Schumacher, il giovane pilota della Prema infatti ha chiuso le qualifiche di Hockenheim davanti al rivale Daniel Ticktum, in difficoltà nel corso dell’intera giornata. In Gara-1, il tedesco scatterà dalla settima piazza con Ticktum nono, mentre ...

Brawn : “Per Mick Schumacher prossimo step la F2” : Mick Schumacher non dovrebbe arrivare troppo presto in F1: questa l’opinione di Ross Brawn, che ha lavorato a stretto contatto con Michael durante l’era di enorme successo della Ferrari. Il boss sportivo della F1 pensa che il giovave Schumacher abbia bisogno di più tempo prima di fare il grande salto, anche se al momento sta […] L'articolo Brawn: “Per Mick Schumacher prossimo step la F2” sembra essere il primo su ...

F1 - la famiglia Schumacher blocca l’esordio di Mick : rifiutata l’offerta della Toro Rosso : Il team faentino avrebbe presentato un’offerta a Mick Schumacher per correre al fianco di Kvyat nel 2019, ma la famiglia del tedesco avrebbe rifiutato Non sarò in Formula 1 il futuro prossimo di Mick Schumacher, vicino a vincere il titolo di Euro F3 ai danni di Daniel Ticktum. Le ultime vittorie ottenute dal tedesco al Nurburgring e a Zeltweg hanno acceso i riflettori su di lui, avvicinandolo addirittura alla Toro ...

F3 - Mick Schumacher risponde a Ticktum : 'Non mi interessano queste cose - penso solo a me stesso' : Il tedesco è sempre più agli onori della cronaca, visto che il titolo è ormai a un passo mancando solo le tre gare di Hockenheim. A Schumi infatti basterà guadagnare altri due punti su Ticktum in ...

Mick Schumacher - il figlio di Schumi vince in pista come l’idolo papà : Mick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, ...

Michael Schumacher - il figlio Mick Schumacher domina in F1 : come esulta sul podio - colpo al cuore Ferrari : Un colpo al cuore per tutti i tifosi di Michael Schumacher e della Ferrari . Il figlio del campione tedesco, il 19enne Mick Schumacher , domenica è balzato in testa alla classifica del Mondiale di ...

F3 - Mick Schumacher ha le mani sul primo titolo in carriera : successo in Gara-2 in Austria e 49 punti su Ticktum : Il figlio del Kaiser vince Gara-1 e Gara-2 in Austria, giungendo secondo poi nella terza e ultima prova: il ritiro di Ticktum lo porta a 49 punti di vantaggio Manca ormai pochissimo, ultime tre gare e poi Mick Schumacher potrebbe mettere le mani sul primo titolo della sua carriera. Il tedesco infatti ha chiuso il week-end in Austria con due vittorie e un secondo posto, che gli valgono la leadership della classifica mondiale dell’Euro ...

Formula 3 - Mick Schumacher non si ferma più vince la quinta gara di fila : SPIELBERG - Mick Schumacher non si ferma più. Il 19enne figlio di Michael ha vinto gara-2 nel weekend austriaco, a Spielberg, della Formula 3. Dopo il tris al Nurburgring nella tappa precedente e la ...

F3 Austria - Mick Schumacher vince ancora! : Così facendo il figlio del sette volte campione del mondo di F1 allunga nella classifica di Euro F3 e di fatto mette le mani sul primo titolo in carriera, con 49 punti di vantaggio su Ticktum. In ...