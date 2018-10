F3 Europea | Mick Schumacher fallisce il primo match point | Gara-1 ad Hockenheim va a Yu

sportfair

(Di sabato 13 ottobre 2018) Il pilota tedesco resta coinvolto in un incidente alla prima curva e non riesce a finire in zona punti, Ticktum chiude quinto e accorcia Non comincia benissimo il week-end diper, vicino a conquistare il titolo della F3. Il tedesco non riesce ad evitare la monoposto del compagno di squadra Marcus Armstrong al via, finendo in fondo al gruppo dopo la sostituzione di musetto e gomme. Nonostante la rimonta, il figlio del Kaiser non riesce a finire in zona punti, rimandando così l’appuntamento con la vittoria. Il successo in-1 va a Guan Yu Zhou, abile a precedere Shwartzman e Vips. Quinto Daniel Ticktum, che accorcia così il gap dain classifica. Ecco la top ten di-1 ad: Guan Yu Zhou – Prema Theodore – 19 giri Robert Shwartzman – Prema Theodore – 2.339 Juri vips – Motopark – 2.988 Alex Palou – Hitech GP – ...