F1 | Ross Brawn spiazzato | “non pensavo di poterlo dire | ma Hamilton può battere i record

Formula 1 - Ross Brawn al Festival dello Sport : 'Hamilton potrebbe battere i record di Schumacher' : Di questo ha parlato Ross Brawn , direttore Sportivo del progetto F1, al Festival dello Sport di Trento : "Non pensavo che lo avrei mai potuto dire, ma davvero potrebbe battere i record di Schumacher.

Brawn : “Per Mick Schumacher pRossimo step la F2” : Mick Schumacher non dovrebbe arrivare troppo presto in F1: questa l’opinione di Ross Brawn, che ha lavorato a stretto contatto con Michael durante l’era di enorme successo della Ferrari. Il boss sportivo della F1 pensa che il giovave Schumacher abbia bisogno di più tempo prima di fare il grande salto, anche se al momento sta […] L'articolo Brawn: “Per Mick Schumacher prossimo step la F2” sembra essere il primo su ...

F1 - Ross Brawn ridimensiona la Ferrari : “si è rotto l’incantesimo - c’è bisogno di cambiare qualcosa” : Analizzando il duello tra Ferrari e Mercedes, il direttore sportivo della Formula 1 ha espresso il proprio giudizio sul momento attraversato dal team di Maranello La situazione in casa Ferrari non è delle migliori, la sonora sconfitta subita a Singapore non era stata messa in preventivo, soprattutto con quelle proporzioni. Mercedes e Red Bull sono apparse superiori, lasciando solo le briciole al Cavallino sul circuito di Marina ...

Dai ‘miseri’ guadagni dei team ai giovani talenti - Ross Brawn dà la sua ‘ricetta’ personale per risolvere la crisi della F1 : Ross Brawn contro la crisi della Formula Uno, il dirigente sportivo britannico spiega in cosa si può migliorare e quali sono le lacune alla quale porre rimedio Cosa si può fare contro la crisi della Formula Uno? Il direttore generale e responsabile sportivo del Circus, Ross Brawn, parla prima del Gran Premio di Singapore e palesa le ‘strategie’ da apportare prima che sia troppo tardi. “La cosa a cui finora si è dato poco ...

F1 - le power unit rimangono dopo il 2020? Ross Brawn : “Valutare se ha senso cambiare le regole” : La F1 sarebbe intenzionata ad allungare la vita dei motori attualmente in uso senza introdurre dei cambiamenti originariamente fissati per il 2021. Ad affermarlo è stato Ross Brawn alla vigilia del GP del Belgio: lo stravolgimento non sarebbe necessario perché non si sono affacciati nuovi costruttori interessati all’ingresso nel Circus. Si era parlato di Porsche, Aston Martin e Cosworth ma non ci sono state novità e dunque il responsabile ...

F1 – Rivoluzione o evoluzione dei motori? Ross Brawn svela : “ecco quali cambiamenti valutiamo per le power unit” : Rivoluzionare o evolvere le norme relative alle power unit: Ross Brawn, responsabile sportivo della FOM, valua la migliore opzione al fine di attrarre l’interesse di nuovi Costruttori Rivoluzione o evoluzione: quale strada intraprendere per operare sui motori per le monoposto di F1? È questa la domanda presente nella testa di Ross Brawn, responsabile sportivo della FOM. La F1 è intenzionata ad allungare la vita degli attuali motori e ...