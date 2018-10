F1 | Mondiale 2019 | la FIA approva nuove regole tecniche e sportive Pannello luminoso a

Petrolio : OPEC taglia stime crescita domanda Mondiale per 2018 e 2019 : La produzione di greggio è aumentata di 132.000 barili al giorno lo scorso mese arrivando a quota 32,76 milioni di barili al giorno.

Mondiale Rally - Ogier nuovo pilota Citroën dal 2019 : Colpo di mercato della Citroën per il Mondiale Rally: nel 2019, i cinque volte campioni del mondo - Sébastien Ogier e Julien Ingrassia - guideranno per il costruttore francese.Ritorno alle origini. Missione compiuta per Pierre Budar che è riuscito a riportare Ogier in Citroën dopo 6 anni. Sono davvero entusiasta allidea di affrontare questa nuova sfida con Citroën, non vedo lora! Non ho mai dimenticato che questo è il team che mi ha dato ...

Formula 1 - Haas : confermati Grosjean e Magnussen per il Mondiale 2019 : La Haas conferma i piloti Grosjan e Magnussen per la stagione 2019: la notizia ora è ufficiale. Il francese ha guidato con Haas sin dal debutto del team in F1 mentre Magnussen è entrato a far parte ...

UniRakings 2019 : l'ateneo di Parma 501esimo nella classifica Mondiale : La classifica annuale definitiva, giunta al suo 15mo anno, comprende oltre 1.250 istituti di istruzione superiore in tutto il mondo, con un incremento rispetto ai 1.100 dello scorso anno, e con 86 ...

MotoMondiale : i team iscritti al campionato 2019 : Durante i GP al Red Bull Ring e a Silverstone il comitato di selezione ha stilato una prima lista, provvisoria quindi, dei team che parteciperanno al campionato del Mondo MotoGP 2019. Il 20 settembre è stato la data limite per confermare i piloti e le moto e depositare all’IRTA i nomi dei futuri partecipanti alle […] L'articolo Motomondiale: i team iscritti al campionato 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Beach volley - World Tour 2019. Ecco il calendario provvisorio : c’è anche Roma (da confermare) una settimana prima del Mondiale : L’Italia torna a fare capolino nel fittissimo calendario dei tornei del World Tour a due anni dalla grande rinuncia di Roma. Il Torneo 5 Stelle (massimo livello ma non nel circuito dei Major Series) dovrebbe svolgersi al Foro Italico dal 19 al 23 giugno 2019, cinque giorni prima del Mondiale di Amburgo ma data e soprattutto location devono essere ancora confermati, così come per tante altri appuntamenti del circuito Mondiale, il cui ...

MotoMondiale : Enea Bastianini correrà in Moto2 nel 2019 con l’Italtrans Racing Team. Siglato un accordo biennale : Enea Bastianini sarà un nuovo pilota dell’Italtrans Racing Team, nel Mondiale 2019 di Moto2, ed affiancherà Andrea Locatelli nel prossimo campionato. La notizia era stata già ufficializzata nel corso del GP di Misano e oggi, come riporta Sky Sport, sono arrivate anche le prime dichiarazioni entusiastiche del pilota romagnolo che si è detto molto contento per questo cambiamento e la prossima avventura. l capotecnico del team, Giovanni ...

MotoMondiale 2019 - Sky VR46 punta su Bulega e Vietti / I due rookie pronti a conquistare la MotoGp : Sky VR46 ha deciso di puntare sui rookie Bulega e Vietti per il Motomondiale 2019. Il primo dal 2019 affiancherà Marini in Moto2, mentre il secondo sarà con Foggia in Moto3.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:42:00 GMT)

MotoMondiale 2019 - lo Sky Racing Team VR46 si presenta : Marini e Bulega in Moto2 - novità Celestino Vietti Ramus in Moto3 : Tra novità e conferme è stata resa nota quest’oggi la line-up dello Sky Racing Team VR46 in vista dei Mondiali 2019 di Moto2 e di Moto3. Con la partenza di Francesco “Pecco” Bagnaia, che l’anno prossimo correrà con la Ducati del Team Pramac, il posto del centauro piemontese sarà preso da Nicòlo Bulega che affiancherà Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi. “Dopo tre stagioni in Moto3, sono pronto ad ...

MotoMondiale 2019 : Bulega e Vietti nuovi Rookie di Sky VR46 : Il 16enne di Torino, ripercorrerà le stesse tappe del suo compagno di squadra Dennis Foggia che proprio nel 2018 ha esordito nel Campionato del Mondo dopo aver vestito i colori dello Junior Team. ...

Ed Sheeran in Italia nel 2019 con il tour Mondiale : prime voci in attesa dell’annuncio ufficiale : Ed Sheeran in Italia nel 2019, in concerto per alcuni appuntamenti imperdibili a supporto del nuovo album. L'indiscrezione proviene dal profilo Twitter del suo manager, Stuart Camp, ma mancano conferme ufficiali a proposito delle date e delle location toccate dall'artista. Tali conferme, però, dovrebbero arrivare già nella giornata di domani per una prevendita dei biglietti al via dal prossimo 27 settembre. La domanda dei fan Italiani è ora ...

Formula 1 - Leclerc : 'Voglio vincere il titolo Mondiale nel 2019' : 'Penso che la Ferrari abbia la macchina migliore e la possibilità di vincere il titolo e se il prossimo anno sarà lo stesso, allora anche il mio obiettivo sarà di vincere il titolo ed è una cosa ...

Eros Ramazzotti annuncia Vita ce n’è e le date del tour Mondiale 2019 : biglietti in prevendita per i concerti in Italia : Eros Ramazzotti annuncia Vita ce n'è, il nuovo disco di inediti in arrivo a novembre. A seguire, l'artista partirà in tour e toccherà non solo l'Italia ma anche altri Paesi d'Europa e del resto del mondo. Attraverso una diretta su Facebook Eros Ramazzotti annuncia Vita ce n'è e i prossimi progetti che lo riguardano. La pubblicazione del nuovo album era già nota ma oggi Eros Ramazzotti ha svelato il titolo del progetto che arriverà a fine ...