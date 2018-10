F1 | Lewis Hamilton | “Gare noiose! Favorevole all’inversione della griglia di partenza per

F1 - Mondiale 2018 - Lewis Hamilton difende Sebastian Vettel : “I media dovrebbero mostrare più rispetto per lui” : Se ne son dette e scritte tante su Sebastian Vettel, sul Mondiale che sta svanendo, sui problemi della Ferrari, sulla supposta fragilità emotiva del quattro volte campione del mondo. Eppure qualcuno pensa che, semplicemente, ci sia nell’ingiusto in quella che sta diventando una corsa a chi la spara più pesante sul pilota della Rossa. Non è un qualcuno qualsiasi: è Lewis Hamilton, che pur dall’alto dei suoi 67 punti di vantaggio non ...

F1 - Hamilton e Bottas assistono in tv al contatto Verstappen-Vettel : la reazione di Lewis è sorprendente [VIDEO] : Nel retro-podio i due piloti della Mercedes hanno commentato il contatto tra Verstappen e Vettel, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo La tabella dei tempi sul monitor, la cerimonia del podio di lì a poco e un po’ d’acqua per dissetarsi. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno appena chiuso in prima e seconda posizione il Gp di Suzuka e, nel retro-podio, discutono sull’ordine di arrivo. L’attenzione dei due ...

Lewis Hamilton e Marc Marquez : i migliori in F1 e in MotoGP. Tante affinità in pista tra i due assi dei motori : Quattro gare al termine dell’annata e due Mondiali ormai in ghiaccio. Nella massima espressione della competizione motoristica su due e su quattro ruote i giochi ormai sembrano fatti. Il merito è di due dominatori: Lewis Hamilton e Marc Marquez. Il britannico di casa Mercedes, dopo aver suonato la nona sinfonia in Giappone, ha portato a 71 i successi in carriera in F1 e a 67 le lunghezze di vantaggio su Sebastian Vettel (Ferrari). Lewis si ...

F1 - Mondiale 2018 : con Lewis Hamilton vicino al titolo - cosa rimane alla Ferrari in questo finale di stagione? : Dopo quanto visto nel back-to-back tra Sochi e Suzuka appare ormai chiaro che il Mondiale è già ampiamente nelle mani di Lewis Hamilton e la Mercedes sta per mettere i puntini sulle “i” anche per quanto riguarda il costruttori. La Ferrari torna dal Sol Levante con il morale a terra, le ossa rotte e la sensazione di essersi persa, come un anno fa, proprio sul più bello. Troppo facile, in questo momento, abbandonare la nave che ...

F1 - Lewis Hamilton diventa Campione del Mondo ad Austin se… Tutte le combinazioni per la festa anticipata : Lewis Hamilon può già laurearsi Campione del Mondo di Formula Uno in occasione del GP di Austin che si correrà nel weekend del 19-21 ottobre sul celebre tracciato statunitense. Il pilota della Mercedes, grazie al successo conquistato in Giappone, ha allungato in classifica generale su Sebastian Vettel e ora può vantare 67 punti di vantaggio nei confronti del pilota della Ferrari. Questo significa che deve guadagnare otto lunghezze sul tedesco in ...

VIDEO Highlights F1 GP Giappone : Lewis Hamilton domina a Suzuka - Vettel sesto dopo l’incidente con Verstappen : Oggi si è corso il GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Sul mitico tracciato di Suzuka è andata in scena una gara particolarmente avvincente e appassionante che si è conclusa con l’annunciata vittoria di Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes si è imposto con estrema autorevolezza e ha allungato definitivamente in testa alla classifica generale, ormai è lanciatissimo verso la conquista del quinto titolo iridato. Sebastian ...

Formula 1 - GP del Giappone : vince Hamilton - Vettel 6° dopo un contatto con Verstappen. Allungo Mondiale : Lewis a +67

Gp Suzuka - domina Lewis Hamilton : è a un passo dal mondiale. Ferrari - altro disastro per Sebastian Vettel : È Lewis Hamilton a vincere il Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il pilota della Mercedes, al suo nono successo stagionale, precede il compagno di squadra Valtteri Bottas . Sul podio al terzo ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton lanciato verso il titolo - 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha allungato ulteriormente in testa alla Classifica del Mondiale piloti di Formula Uno dopo la schiacciante vittoria ottenuta nel GP del Giappone 2018. Il britannico della Mercedes ha ora 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è limitato a un modesto sesto posto e ormai ha alzato bandiera bianca quando mancano quattro gare al termine della stagione. Valtteri Bottas ha preso un vantaggio discreto nei confronti di Kimi ...

Lewis Hamilton - GP Giappone 2018 : “Una gara fantastica - uno show! Manca poco per il titolo - ma non è finita” : La faccia di Lewis Hamilton appena sceso dalla sua W09 dopo aver dominato il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno è quella di un campione che sta letteralmente vivendo su una nuvola. Sei vittorie nelle ultime sette gare confermano lo strapotere di vettura e pilota che, ormai, vede a pochi centimetri il suo quinto titolo iridato. Le sue parole nelle interviste di rito, oggi condotte da David Coulthard, lo confermano. “Una gara ...

F1 - GP Giappone 2018 : Lewis Hamilton domina a Suzuka e vede il titolo! Vettel a contatto con Verstappen chiude sesto : Non si ferma più Lewis Hamilton e vince in totale scioltezza anche il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno e, a questo punto, potrà già festeggiare il suo quinto titolo iridato nella prossima gara di Austin. Il portacolori della Mercedes vive 53 giri di quasi totale relax. Scatta bene al via, e se ne va, approfittando dei problemi del rivale diretto Sebastian Vettel e chiudendo la gara senza avere mai la necessità di forzare. Al secondo ...

