F1 | Alesi interviene a difesa di Vettel | “non sbaglia perché è scarso | ma gli serve

sportfair

(Di sabato 13 ottobre 2018) L’ex pilota francese ha parlato del momento di, difendendolo davanti al fuoco incrociato della critica dopo gli errori degli ultimi Gran Premi Tutti lo attaccano, ma Jeannon se la sente di gettare la croce addosso a Sebastian. Gli errori del tedesco in questa stagione sono evidenti, ma dettati secondo l’ex pilota francese dall’importante pressione che grava su di lui e sulla Ferrari, chiamata a vincere dopo un lunghissimo digiuno. photo4/Lapresse Presente al Festival dello Sport di Trento,ha espresso il proprio punto di vista: “i suoi errori non avvengonoè uno, main certe circostanze è davvero facilissimo fare la sceltata. A lui e alla squadra in questo momentoritrovare un po’ di quella tranquillità perduta. Hamilton? Impossibile fare paragoni con Senna e Schumacherla tecnologia tra ...