Euro F3 Mick Schumacher campione nel nome del padre

F3 Europea - Mick Schumacher fallisce il primo match point : Gara-1 ad Hockenheim va a Yu Zhou : Il pilota tedesco resta coinvolto in un incidente alla prima curva e non riesce a finire in zona punti, Ticktum chiude quinto e accorcia Non comincia benissimo il week-end di Hockenheim per Mick Schumacher, vicino a conquistare il titolo della F3 Europea. Il tedesco non riesce ad evitare la monoposto del compagno di squadra Marcus Armstrong al via, finendo in fondo al gruppo dopo la sostituzione di musetto e gomme. Nonostante la rimonta, ...

F3 Europea - Mick Schumacher ‘vede’ il titolo : Ticktum in difficoltà ad Hockenheim : Buone le qualifiche del tedesco in ottica titolo, Ticktum infatti partirà sempre alle sue spalle in tutte e tre le gare previste ad Hockenheim Si avvicina il primo titolo in carriera per Mick Schumacher, il giovane pilota della Prema infatti ha chiuso le qualifiche di Hockenheim davanti al rivale Daniel Ticktum, in difficoltà nel corso dell’intera giornata. In Gara-1, il tedesco scatterà dalla settima piazza con Ticktum nono, mentre ...

LIVE Ryder Cup 2018 in DIRETTA : Europa 12 - 5-9 - 5 USA - Francesco Molinari avanti contro Phil Mickelson - Jon Rahm batte Tiger Woods! : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata della Ryder Cup 2018, che si svolge sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo di Parigi. L’Europa è avanti 10-6 e può gestire un buon margine di vantaggio sugli USA al termine delle prime due giornate dedicate ai match play tra coppie, che si sono sfidate nei fourball al mattino e nei foursome nel pomeriggio. Ma oggi, ...

Ryder Cup 2018 : Europa ad un passo dal trionfo. Francesco Molinari contro Phil Mickelson per completare la cinquina di vittorie : Uno strepitoso Francesco Molinari si candida a diventare l’eroe della Ryder Cup 2018, che oggi si appresta a vivere le ultime palpitanti emozioni sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, sobborgo nei pressi di Parigi. Il fuoriclasse italiano ha vinto tutti e 4 gli incontri a cui ha preso parte in coppia con l’inglese Tommy Fleetwood, battendo per tre volte Tiger Woods e imponendo la sua legge sul prato ...

Mick Schumacher indemoniato : mitica tripletta al Nurburgring! Il figlio d’arte è secondo in classifica : lotta per il titolo Europeo F3 : Mick Schumacher sempre più scatenato nell’europeo di Formula 3 dove nell’ultimo mese si sta comportando da vero dominatore. Il figlio d’arte è semplicemente stato perfetto al Nurburgring e ha confezionato la tripletta vincendo tutte le gare in programma sul circuito tedesco: il 19enne ha recuperato anche tantissimo in classifica generale, ora occupa la seconda posizione ad appena tre punti da Daniel Ticktum. Il teutonico può ...

