Esplode lo smartphone | letto in fiamme Paura per una bimba di 3 mesi Le sue condizioni

(Di sabato 13 ottobre 2018) Tragedia sfiorata in un appartamento in provincia di Perugia: una bambina di treha rischiato di essere avvolta dallea causa dello scoppio di uno. Lo scoppio di un telefono cellulare ha provocato un vero principio di incendio suldove si trovava unadi appena 3. Il tempestivo intervento della mamma della piccola, che al momento dell’incendio si trovava in cucina per preparare il biberon, ha evitato la tragedia. A darne notizia è una nota stampa della struttura ospedaliera umbra. La madre aveva lasciato il cellulare suled è stata messa in allarme dal rumore dello scoppio dello stesso, accorrendo nella stanza dove si trovava anche la nonna della bambina, paralizzata dallae incapace di prendere iniziative per provare a spegnere leche avevano già avvolto una coperta ed il materasso delmatrimoniale dove era stata ...