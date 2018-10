Equitazione | Olimpiadi Giovanili 2018 | strepitoso Giacomo Casadei! L’azzurro è ORO nel

oasport

(Di sabato 13 ottobre 2018) Grandi notizie per l'Italia nella gara del salto ostacoli didellea Buenos Aires (Argentina).Casadei, in sella a Darna Z, ha vinto infatti il jump-off davanti al cavaliere degli Emirati Arabi, Omar Almarzooqi, e a quello dell'Honduras Pedro Espinosa. Una prova sontuosa quella di Casadei che ha confermato il grande feeling che si era evidenziato nel corso della prova a squadre con il Team Europa, dove aveva ottenuto un argento. Autore di un percorso netto, il cavaliere nostrano ha portato così a 7 gli ori del Bel Paese in questa rassegna a Cinque Cerchi, andando a rimpinguare il bottino della nostra spedizione e regalando un'emozione notevole al movimento equestre tricolore, che tanto confidava nelle geste del suo portacolori.