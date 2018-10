Entella | Gozzi | ' Cassano un amico Valeva la pena provarci '

ANTONIO CASSANO LASCIA L'Entella E IL CALCIO/ Fantantonio si ritira definitivamente : Gozzi : "fatto il massimo" : Finisce anche l'esperienza alla Virtus Entella, dopo un allenamento ANTONIO CASSANO annuncia l'addio al CALCIO: "Servono passione, talento e stimoli. Io non ne ho più".(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 15:48:00 GMT)

Presidente Entella - Gozzi : 'Cassano? Ci abbiamo provato...' : Per una settimana il nostro e il tuo sogno hanno costeggiato la realtà e tutto il mondo ha parlato di noi'.

Entella - il presidente Gozzi : “I tempi perche possiamo tornare a giocare si allungano - Cassano si sta testando” : Il presidente dell’Entella Antonio Gozzi si è pronunciato su Antonio Cassano, che da ieri si sta allenando con i liguri: “Cassano aveva una gran voglia di scendere in campo ed è consapevole del fatto che non gioca da 2 anni e che il ritmo di una squadra professionistica è sostenuto per cui sta verificando, prima di tutto con se stesso, se riesce ad entrare fisicamente e mentalmente nella fatica degli allenamenti. Ci ha chiesto ...

Entella - Gozzi : “situazione paradossale - pronti a chiedere danni” : “Il Collegio di Garanzia ha deciso di riammettere l’Entella in B vista la penalizzazione del Cesena da scontare sulla passata stagione. A fronte di questa decisione la Federazione e la Lega B hanno impugnato questa sentenza della giustizia sportiva”. Così il presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi, commenta ai microfoni di Radio Anch’Io Sport la paradossale situazione della squadra ligura che non sa ancora se ...

Virtus Entella - il presidente Gozzi crede ancora nella Serie B : il caos prosegue : Virtus Entella, Antonio Gozzi ha parlato della possibile riammissione del club ligure al campionato di Serie B “C’è una grave crisi del sistema della giustizia sportiva che mi pare il sottosegretario Giorgetti abbia colto e stigmatizzato in maniera molto autorevole. Il decreto uscito l’altro giorno prevede addirittura la scomparsa della giustizia sportiva, perché è evidente che un sistema che fa in modo che le cose non ...

Serie B Entella - Gozzi : «Le 19 squadre sono una forzatura» : CHIAVARI - "Voglio creare un'associazione per un calcio legale, onesto e trasparente: forse non hanno capito che tipo sono" . Così il presidente dell' Entella Antonio Gozzi a margine della sfida del ...

