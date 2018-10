Entella - "Cassano? Era giusto provarci" : Per una settimana il nostro e il tuo sogno hanno costeggiato la realtà e tutto il mondo ha parlato di noi". Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Entella - il presidente : “Cassano? Era giusto provarci” : “Caro Antonio, sapevo che sarebbe stata una scommessa difficile da vincere, ma era giusto provarci”. Così il presidente dell’Entella, Antonio Gozzi, in una lettera a Antonio Cassano dopo la sua decisione di ritirarsi e lasciare i biancocelesti con cui si stava allenando. Era giusto provarci “perché ti sei dimostrato un amico, offrendo il tuo aiuto nel momento più difficile della mia Entella, perché valeva la pena ...

Cassano dà l’addio al calcio - la lettera del presidente dell’Entella : “era giusto provarci - il mondo ha parlato di noi” : Prima la lettera di Antonio Cassano, poi la risposta del presidente dell’Entella che ha espresso le proprie sensazioni dopo la decisione del barese Un patto tra galantuomini, una settimana per provare a risentirsi un calciatore prima di prendere la decisione definitiva. Antonio Cassano ha deciso di non proseguire la sua avventura con l’Entella, chiudendo ufficialmente con il calcio giocato. Una scelta resa nota attraverso una ...

Cassano subito decisivo con l’Entella : tre assist - Fantantantio può tornare protagonista : Antonio Cassano si rimette in gioco. L’attaccante barese si candida ad essere protagonista fino alla fine della stagione, la Serie A ha chiuso la porta a Fantantonio che per questo motivo ha deciso di sposare il progetto dell’Entella. Durante la prima amichevole con la Virtus ha messo in mostra il suo talento, senza trovare il gol ma piazzando tre assist che confermano le grandi qualità. Ovviamente l’attaccante non è al ...

Entella - il presidente Gozzi : “I tempi perche possiamo tornare a giocare si allungano - Cassano si sta testando” : Il presidente dell’Entella Antonio Gozzi si è pronunciato su Antonio Cassano, che da ieri si sta allenando con i liguri: “Cassano aveva una gran voglia di scendere in campo ed è consapevole del fatto che non gioca da 2 anni e che il ritmo di una squadra professionistica è sostenuto per cui sta verificando, prima di tutto con se stesso, se riesce ad entrare fisicamente e mentalmente nella fatica degli allenamenti. Ci ha chiesto ...

Cassano : la nuova sfida Entella. Il club però attende verdetto Tar : Cassano-ENTELLA– Potrebbe ripartire dalla Liguria, la regione che lo ha visto rinascere dopo l’avventura al Real Madrid, la carriera da calciatore di Antonio Cassano. A Chiavari infatti il barese si sta allenando col resto della squadra, cercando di ritrovare una forma fisica che lo aveva abbandonati negli ultimi mesi da giocatore professionista. Nell’estate del 2017 […] L'articolo Cassano: la nuova sfida Entella. Il ...

La terza vita di Cassano : in campo con l'Entella : Matteo BasileToh, chi si rivede. Per il momento niente maglia numero 99 (potrebbe essere il 31, l'ultimo disponibile per ora), niente dribbling, niente giocate da fenomeno o tantomeno colpi di testa. No, per il momento ha ripreso solo ad allenarsi e parlando di Antonio Cassano è già una notizia. La divisa è quella della Virtus Entella, il palcoscenico è quello di Chiavari. Nessun contratto per ora, solo la voglia di riprendere confidenza con il ...

CASSANO - "CRISTIANO RONALDO? È MEGLIO HIGUAIN" / Nuova avventura all'Entella : "Per Gozzi farei di tutto" : Antonio CASSANO si rimette in gioco e tira la solita frecciatina alla Juventus, sottolineando che i bianconeri hanno fatto un errore a cedere Gonzalo Higuain più forte di Cristiano Ronaldo.