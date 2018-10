Enrico Montesano | Ne I due carabinieri tolsero mie scene | ma non fu colpa di

La Confessione - Enrico Montesano : “Mi offrono solo film di cassetta - il teatro invece non ti abbandona mai” : La Confessione torna su Nove venerdì 12 ottobre alle ore 23 con un’intervista di Peter Gomez a Enrico Montesano, a teatro con Il Conte Tacchia. “Lei ha fatto delle cose straordinarie nella mente di tanti italiani che se lo ricordano – inizia il conduttore – però mi dà la sensazione che lei pensi: ‘Io sono stato molto bravo, ho fatto delle cose importantissime, avrei dovuto avere di più’”. Risponde l’attore: ...

La Confessione - Enrico Montesano : “Veltroni e Rutelli? Due ingrati - ho portato loro migliaia di voi e poi mi hanno gettato via. Ho votato M5S” : La Confessione torna su Nove venerdì 12 ottobre alle ore 23 con un’intervista di Peter Gomez a Enrico Montesano, a teatro con lo spettacolo Il Conte Tacchia. “Questo è Walter Veltroni, ecco una serie di sue battute: ‘er Perlana dell’Ulivo’, ‘il candidato con l’ammorbidente’, ‘cuore di panna’. Questi sono i nomignoli che aveva inventato, perché ce l’aveva con lui?”, chiede il conduttore. ...

La Confessione - Peter Gomez torna su Nove con un’intervista a Enrico Montesano e Paolo Rossi : Dopo gli incoraggianti risultati della prima stagione, torna su Nove il programma La Confessione condotto da Peter Gomez e prodotto da Loft produzioni. Ospiti della seconda puntata, dopo la prima incentrata sulla controversa figura dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, sono i due attori comici Enrico Montesano e Paolo Rossi. “La Confessione” è un programma di Loft Produzioni per Discovery Italia. Nove è visibile al canale 9 del ...

Il dramma di Enrico Montesano : ‘Hanno profanato la tomba di mia madre - mi sento violentato’ : Enrico Montesano è a pezzi, ferito, distrutto. E si capisce perfettamente: “Hanno profanato la tomba di mia madre. Chiunque sia stato ha violato la memoria e il rispetto per una persona che non c’è più. Oggi mi sento violentato”. Non si sa quando sia avvenuto il fattaccio ma sicuramente è successo prima di domenica 9 settembre, probabilmente poco prima, quando l’ex giudice di Tale e quale show si è recato al cimitero del ...

Enrico Montesano : "Hanno profanato la tomba di mia madre. Mi sento violentato. Il Verano? È diventato terra di nessuno" : "Hanno profanato la tomba di mia madre". Così Enrico Montesano con la voce rotta denuncia su Leggo quanto accaduto. "Chiunque sia stato ha violato la memoria e il rispetto per una persona che non c'è più. Oggi mi sento violentato". Secondo il racconto, erano da poco passate le 11 quando, come quasi tutte le domeniche, Enrico in bici si reca a far visita ai suoi cari, nel cimitero monumentale del Verano e vede qualcosa che ...

