Energia | Iran | acquirenti di petrolio resistono a pressioni Usa

Energia : ministro Petrolio iraniano - nessun paese al mondo in grado di sostituire da solo nostra produzione : Teheran, 09 ott 09:30 - , Agenzia Nova, - nessun paese al mondo, nemmeno l'Arabia Saudita, è in grado di sostituire da solo la produzione petrolifera dell'Iran. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio iraniano, Bijan Zangeneh, in una dichiarazione all'...