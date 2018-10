blogo

: Elite, Jaime Lorente e Ester Exposito a TvBlog: ' I fan più calorosi? In Italia!' - tvblogit : Elite, Jaime Lorente e Ester Exposito a TvBlog: ' I fan più calorosi? In Italia!' - OBSESSOUIS : QUANTO È BELLO NANO IN ELITE????? QUANTO È BELLO DENVER IN CASA DE PAPEL? QUANTO È BELLO JAIME LORENTE NELLA VITA? - 3cinematographe : Jaime Lorente ed Ester Exposito di #Elite a Milano: 'le donne lavorano di più e meglio' -

(Di sabato 13 ottobre 2018) "La mia vita è cambiata tantissimo!" un'entusiastaNano die prima ancora Denver de La Casa di Carta ci ha raccontato come dopo il successo della serie la sua vita abbia preso una piega decisamente più movimentata "e i fan piùli ho trovati in Italia!".In apertura di articolo trovate l'intervista realizzata nel corso del Festival delle Serie Tv a Milano con due dei protagonisti della nuova serie tv spagnola di Netflix: " I fan più? In Italia!" pubblicato su.it 13 ottobre 2018 14:23.