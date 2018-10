E ora Platini denuncia la Fifa

ilgiornale

: RT @Gennaro87098548: @ADeLaurentiis Carissimo Presidente è giunta ormai l'ora di rinnovare le splendide sfide che videro il FENOMENO MARADO… - VeldaBaker_ : RT @Gennaro87098548: @ADeLaurentiis Carissimo Presidente è giunta ormai l'ora di rinnovare le splendide sfide che videro il FENOMENO MARADO… - pettinariomar : @AnnaMariajuve Delle vostre vittorie ricordo la doppietta di Del Piero al Bernabeu contro il Real Madrid...Platini… - furiadicheb1985 : @VittoriaColonn2 @juventusfc Del Piero, Pele, Platini, Pirlo, Baresi, Scirea, Boniperti, Zidane, Messi, Maldini, ma… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Michelha deciso di vestire i panni del connazionale Emile Zola, lanciando il suo personale "J'accuse" nei confronti di coloro che l'hanno estromesso dalla politica del pallone. L'ex asso della Juventus vuole far luce sulle condizioni che hanno portato alla sospensione per 4 anni dallanel 2015. Per queste ragioni, come racconta Le Monde, ha presentato unaper calunnia e associazione per delinquere contro ignoti alla Procura della Repubblica di Parigi. Lo scopo è stabilire il ruolo che hanno avuto ex dirigenti della, fra i quali Sepp Blatter, nella sua vicenda.Tutto ruota attorno al pagamento di circa 2 milioni di franchi svizzeri (1,8 milioni di euro) effettuato dallanel 2011. Denaro per il lavoro di assistenza fornita a Blatter tra il 1999 e il 2002. Il giudice del tribunale etico Eckert, aveva affermato che «Blatter non era stato in grado di dimostrare la presenza di basi legali per questo pagamento». Inguaiando