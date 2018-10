Dopo le elezioni bavaresi | la Germania non sarà più la stessa

Trump : vedrò Kim Dopo elezioni novembre : 3.53 Si svolgerà dopo le elezioni di medio termine, in calendario negli Stati Uniti a novembre , il secondo incontro tra il presidente Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Lo ha detto Trump a bordo dell'Air Force One, diretto nell'Iowa per un comizio,spiegando di non poter lasciare il Paese "ora", perchè impegnato con la campagna elettorale.

Usa - il futuro di Trump Dopo il giorno più nero : tra incriminazione e impeachment - il peso delle elezioni di midterm : Donald Trump reagisce in modo rabbioso al giorno più nero della sua presidenza. Martedì il suo ex avvocato Michael Cohen lo ha coinvolto nella storia di pagamenti a due donne, in violazione della legge elettorale, e il suo ex campaign manager Paul Manafort è stato ritenuto colpevole di 8 capi di imputazione per frode bancaria ed evasione fiscale. “Ho grande rispetto per un uomo così coraggioso”, ha scritto Trump in un tweet, riferendosi a ...