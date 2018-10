Donne tra crisi e pianti | che succede nella Casa della Grande Fratello Vip

Pensioni e reddito di cittadinanza - Fedeli : ‘Governo - la vostra Quota 100 è contro le Donne’ : L’ex ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli ha parlato in XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea) a commento della Nota di aggiornamento al DEF, rivolgendo alcune domande al ministro Paolo Savona. Valeria Fedeli chiede quali investimenti intende fare il Governo visto che, in questo campo, nel DEF, non c’è neppure un euro; poi il suo intervento prosegue toccando i delicati temi del reddito di cittadinanza, ...

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono tornati insieme/ Uomini e Donne - crisi rientrata : il web mormora… : Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono tornati insieme? Questo repentino cambio, puzza di bruciato. Il popolo del web infatti, inizia a non vederci chiaro.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:44:00 GMT)

Uomini e Donne - speciale Temptation Island Vip : il duro confronto tra Andrea Zenga - Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli : Il figlio di Walter Zenga: "Sono contento della scelta che ho preso perché era la più giusta per tutti e due".

"Fatima - maestra di jihad per le Donne di Siria" : così i giudici che hanno condannato la foreign fighter : Le motivazioni della Corte d'Appello di Milano che ha confermato 9 anni di pena. Partita per la Siria nel 2014, Maria Giulia Sergio è scomparsa

Uomini e Donne - la tragedia di Valentina Autiero : umiliata e rifiutata - crolla in un pianto disperato : 'Una brutta cotta'. È così che Maria De Filippi commenta il comportamento di Valentina Autiero nei confronti di David Scarantino . Nella puntata di mercoledì 10 ottobre di Uomini e donne al centro ...

ANDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRA/ Tornano insieme? Indecisioni dopo Uomini e Donne (Temptation Island Vip) : ANDREA ZENGA e ALESSANDRA SGOLASTRA, la loro storia d'amore è davvero finita? La trasmissione li ha messi a dura prova. (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:33:00 GMT)

Uomini e Donne - anticipazioni della puntata speciale : Alessandra indecisa tra Zenga e Cerioli : Oggi andrà in onda a Uomini e Donne la puntata speciale su Temptation Island Vip che è stata registrata qualche giorno fa. E cosa sarà successo alle coppie? In rete circolano già le prime ...

Anticipazioni Uomini e Donne - ultima registrazione : è scontro tra Lorenzo e Giulia : Si è tenuta oggi 10 ottobre una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e donne con i tronisti Mara Fasone, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Ancora una volta i due ex corteggiatori di Sara Affi Fella sono stati grandi protagonisti, soprattutto per le conseguenze dell'interesse che hanno entrambi nei confronti di Giulia. Se quest'ultima, infatti, in un primo momento si era dichiarata per Riccardi, poi qualcosa è ...

Uomini e Donne - botte tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Interviene Maria De Filippi : cosa è costretta a fare : Tina Cipollari e Gemma Galgani: nuovo scontro a Uomini e Donne! Il date show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ripete il mantra degli ultimi anni: l’opinionista e la dama del trono over litigano, si insultano, escono dallo studio. La Galgani piange e si dispera per la sua vita sentimentale che non le regala gioie specie dopo la scottatura subita da Giorgio Manetti, mentre la Cipollari si concede parodie e stroncature alle nuove avventure ...

Anche le Donne scendono in pista : al via nel 2019 la Serie W - trampolino di lancio per la F1 : Automobilismo: arriva la Serie W, competizione per sole donne, trampolino di lancio per la F1. Al vbia il prossimo anno Il prossimo anno vedrà il lancio di una nuova competizione automobilistica solo per donne, che mira a diventare un trampolino di lancio per la Formula 1, secondo quanto annunciato oggi dagli organizzatori della ‘Serie W’, come è stata chiamata. La competizione, che assegnerà 1,5 milioni di dollari in premi, ...

Odiava le Donne magre - killer incastrato da un libro : Aveva commesso in precedenza solo piccoli reati contro il patrimonio il 34enne originario di Napoli e residente nel Modenese fermato per omicidio, tentato sequestro di persona e violenza sessuale. "L'...

Uomini e Donne/ Barbara De Santi tra polemiche e critiche : "Ecco qual è il mio punto forte" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Barbara De Santi è tornata ad accendere liti e polemiche dentro e fuori dallo studio. Ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 07:35:00 GMT)

SARA MELUCCI E SOSSIO ARUTA/ Due di picche da entrambe le Donne (Temptation Island Vip) : SARA MELUCCI, la tentatrice single è sempre più vicina a SOSSIO ARUTA. È difficile pensare però che però i due possano diventare fidanzati, cosa accadrà stasera? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 22:52:00 GMT)