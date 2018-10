Donna uccisa a Ragusa | disposto il fermo per il marito

Ragusa - fermato il marito della Donna uccisa in casa : Giuseppe Panascia, pensionato di 74 anni, è accusato dell'omicidio dell'ex moglie per contrasti sulla separazione

Ragusa - arrestato il marito della Donna uccisa in casa : Giuseppe Panascia, pensionato di 74 anni, è accusato dell'omicidio dell'ex moglie per contrasti sulla separazione

Fiumicino - Donna uccisa e gettata in un fosso : confessa il maestro di karate : Mi sono permesso di pulire la palestra: un messaggio anomalo che al proprietario della 'Ads Ginnastica' di Fiumicino era risultato sospetto ed è valso come un'informale confessione, ancor prima di quella ufficiale davanti agli inquirenti. A inviarlo era stato la scorsa domenica Andrea De Filippis, 56 anni, ex poliziotto, maestro di karate e istruttore di difesa personale, che fino a ieri proclamava a gran voce la sua innocenza. Ma oggi alle 13 ...

Donna uccisa nella sua casa a Ragusa : ANSA, - Ragusa, 11 OTT - Una Donna di 66 anni è stata trovata morta, col cranio fracassato, all'interno della sua casa a Ragusa. "E' una morte violenta", ha detto il questore Salvatore La Rosa, ...

Donna uccisa nella sua casa a Ragusa : 22.22 E' stata trovata morta nella sua abitazione a Ragusa, in Sicilia. La vittima è una Donna di 66 anni. "E' una morte violenta, si tratta di omicidio", conferma la Questura. Non si conoscono ancora le cause del decesso. La Donna è stata trovata in una pozza di sangue con il cranio fracassato. A trovare il corpo è stato il nipote quando è andata a trovare la nonna a casa. Personale della squadra mobile sta interrogando familiari e ...

Donna uccisa a Fiumicino : il personal trainer confessa : Svolta nel giallo della morte di Maria Tanina Momilia. Il personal trainer indagato per omicidio avrebbe deciso di confessare e si è presentato con l'avvocato dai carabinieri a Fiumicino. A breve sarà portato a Ostia presso la sede del Gruppo carabinieri.

Donna uccisa e bruciata a Modena - pm : potrebbe essere stata soffocata o bastonata - : Omicidio, tentato sequestro di persona e violenza sessuale. Sono queste le accuse rivolte al ragazzo fermato l'omicidio di una 31enne. Ad incastrarlo, un manuale scolastico trovato vicino ai resti ...

Donna uccisa a Modena : il presunto assassino tradito da un libro di scuola della figliastra : Un frammento bruciato di un libro di scuola ha portato i carabinieri di Modena a individuare il presunto omicida di una giovane Donna uccisa e data alle fiamme lo scorso settembre, quando il corpo carbonizzato è stato trovato a San Donnino. Si tratta di un cuoco di circa 40 anni sospettato di altre violenze.Continua a leggere

Modena - Donna uccisa : arrestato un uomo sospettato anche di un’aggressione sessuale e un tentativo di sequestro : Potrebbe essere un aggressore o addirittura un killer seriale l’uomo arrestato a Modena perché accusato di aver violentato, ucciso una donna il cui corpo è stato poi dato alle fiamme. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento il 10 settembre scorso del cadavere carbonizzato in una zona vicino al fiume Panaro frequentato da prostitute e tossicodipendenti. A quel corpo è stato molto complicato dare un nome. Grazie all’autopsia si è ...