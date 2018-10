Domenica Live | gli ospiti di Barbara d' Urso del 14 ottobre 2018 | Bobby Solo e la figlia e

Domenica Live - Lorenzo Crespi demolisce la D'Urso : 'Schifezza - istigazione al suicidio'. Poi a Mara Venier... : Fine dei giochi. Lorenzo Crespi , dopo la pubblicazione dei presunti sms degli autori di Domenica Live , annuncia di aver chiuso definitivamente i rapporti con il programma e Barbara D'Urso . 'Con ...

Domenica Live e Grande Fratello - il malore in diretta di Lisa Fusco da Barbara D'Urso : 'Cos'hai? Sembri...' : 'Lisa cos'hai? Mi sembri sotto choc'. Barbara D'Urso si rivolge così a Lisa Fusco, in diretta. La soubrettina è bianca come un cencio. 'Non sto bene...'. 'Ma che c'entra con la Marchesa?', incalza la ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi : «Mi ritiro del tutto da queste schifezze». Si scusa con Mara Venier - mentre la mamma si rivolge alla D’Urso : «Karina dovrebbe baciarti i piedi. Dio vi punirà» : Chi si aspettava l’ennesimo confronto tra Lorenzo Crespi e Karina Cascella a Domenica Live è rimasto fortemente deluso. Stando a quanto racconta, l’attore ha deciso di non prendere più parte al contenitore Domenicale condotto da Barbara D’Urso. Ciò non gli ha impedito di esprimere il suo disappunto attraverso i social: oltre a sottolineare di essersi pentito della sua presenza in trasmissione per quattro anni, Crespi ha attaccato nuovamente ...

Barbara d'Urso e Mara Venier - il fair play ai tempi degli ascolti di Domenica Live e Domenica In : "Il quarto appuntamento stagionale con Domenica Live vince la fascia con una media complessiva del 15.25% di share. Dalle ore 14.29 alle ore 18.32 Canale 5 è la rete più vista del pomeriggio Domenicale". "Ancora un successo per la Domenica In di Mara Venier su Rai1 che con 2 milioni 143 mila spettatori e il 15,5% di share si conferma il programma più visto della sua fascia oraria". Avete letto bene, anche questa settimana, tanto per ...

Domenica Live - Karina Cascella e Rosa Perrotta : violento scontro sulla chirurgia estetica : Nella puntata di Domenica 7 ottobre di Domenica Live al centro del dibattito, ancora una volta, la chirurgia estetica. E il clima si è infiammato. In particolare a prendersi la scena sono Rosa ...

Barbara D'Urso si aggiusta la gonna - incidente bollente a Domenica Live : incidente bollente a Domenica Live , Barbara D'Urso si aggiusta la gonna in diretta ma finisce per mostrare un pò troppo.

Domenica Live - Eva Henger : «Non mi è arrivata nessuna denuncia da Monte. Mi dicono che ha bestemmiato - vediamo se anche stavolta non ci sono le prove» : Eva Henger a Domenica Live La nuova edizione di Grande Fratello Vip sembra essere sempre più uno spin off dei reality show andati in onda in precedenza su Canale 5. Comune denominatore è Francesco Monte: al GF Vip lo scorso anno per sancire la fine dell’amore con Cecilia Rodriguez e protagonista del cannagate a L’isola dei Famosi 2018. Francesco, nel corso di un dialogo con Ivan Cattaneo, ha dato la sua versione dei fatti su quanto accaduto a ...

Domenica Live vs Domenica In - continua la sfida auditel (dichiarata) tra Barbara D’Urso e Mara Venier : ecco chi è in vantaggio : C’eravamo tanto amate. Mara Venier e Barbara D’Urso hanno archiviato il fair play precedente alla loro sfida Domenicale e da circa un mese hanno iniziato una vera e propria “guerra” televisiva a colpi di auditel. E di frecciatine con hashtag, ringraziamenti, giustificazioni e così via. Rapporti incrinati come conferma la stessa Venier su Instagram rispondendo a un utente che sosteneva che le frizioni con la rivale erano ...

Domenica Live - Nataliya : la donna-scherzo della natura - sconcerto in studio da Barbara D'Urso : Si chiama Nataliya Kuznetsova , ha 27 anni, viene dalla Russia ed è la donna più muscolosa del mondo. Un caso della natura che si è esibito in studio da Barbara D'Urso a Domenica Live . I media la hanno ribattezzata Hulk, in effetti la somiglianza è impressionante: 90 chili di peso, 179 ...